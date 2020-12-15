Причины смерти Акшина Гусейного, убившего в Армавире девушку и ее брата

Тело Акшина Гусейнова сейчас находится в морге.

В одном из моргов сейчас находится тело 32-летнего Акшина Гусейнова, которого подозревают в убийстве возлюбленной и ее брата. Несмотря на всю жестокость преступления и видео, которые записал изверг, о закрытии уголовного дела пока речи не идет. Следователям необходимо провести полноценное расследование. Сейчас точно известно - главный фигурант, который вызывает праведный гнев и отвращение как минимум половины жителей страны, мертв. Уже ясно, что смерть его не носит криминальный характер, так как никаких насильственных травм на теле его не обнаружено.

Пока неизвестно, кто из близких Гусейнова приедет в Краснодар опознавать его тело.

Тело убийцы прибило к берегу

Среди предварительных причин смерти Акшина Гусейнова рассматриваются несколько. По одной из версий, мужчина скончался от сильнейшего переохлаждения, когда прыгнул в море. Температура воды держится на отметках около 5-7 градусов - неподготовленный человек больше 10 минут просто не выдержал бы. Не исключено, что подозреваемый мог просто захлебнуться.

Кроме того, известно, что Акшину Гусейнову проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Не исключено, что у мужчины могло быть серьезное заболевание, которое и стало толчком к преступлению.

Некоторые эксперты полагают, что у него могла быть скрытая шизофрения.

- У него может быть банальная шизоидная психопатия или шизоидная расстройство личности, либо психопатоподобное поведение, - говорит «КП» - Кубань» врач-психиатр Виктор Косенко. - Не исключено, что у мужчины могло быть тяжелое эндогенное заболевание, в основном это шизофрения. Во время острого состояния могла вызвать неадекватную поведенческую реакцию.

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