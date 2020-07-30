Среди палачей 200 ейских детей-инвалидов были не только фашисты

Спустя 78 лет следователи вместе с историками восстанавливают картину произошедшего с воспитанниками Ейского детского дома после оккупации города фашистами. В прошлом году краснодарское УФСБ рассекретило документы массовой казни детей с пороками развития в 1942 году. А потом последовало возбуждение уголовного дела по статье «Геноцид». В противотанковом рве за пределами Ейска, ставшем братской могилой, позже обнаружили 214 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

- По тем документам, которые обнародовали в прошлом году, 100 из этих несчастных ребят были воспитанниками Симферопольского детского дома. Их вывезли, когда фашисты оккупировали город. Решено было везти их сначала в Горячий Ключ. Но когда стало понятно, что враг продолжает движение в сторону этого кубанского города, их вновь погрузили в эшелоны и отправили в Ейск. Во-первых, здесь были все условия, море, а во-вторых, никто не думал, что фашисты доберутся и до Ейска, - рассказывает «КП» - Кубань» малоизвестные факты замдиректора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко.

Фигурантом по делу о «Геноциде» проходит 96-летний житель Канады Гельмут Оберлендер. Переводчика зондеркоманды СС могут экстрадировать в Россию и судить за преступление без сроков давности. Однако в связи с пандемией коронавируса в мире Канада, где он много лет скрывается от правосудия, прекратила процедуру депортации.

- На каком этапе сейчас следствие пока неизвестно. Из-за коронавируса возникла сложность межгосударственного взаимодействия. Но мы со своей стороны запросили новые данные в Госархиве по поводу остальных участников казни детей. Часть документов, проливающих свет на события тех дней, мы получили, - говорит Марина Сидоренко.

В 1943 году, прямо в разгар Великой Отечественной войны, по делу о расправе над детьми-инвалидами проходили 19 человек. И среди них - не только члены зондеркоманды.

В справке за подписью председателя Военного трибунала Черноморского флота, датированной 1943 годом, которая предназначалась начальнику главного управления военных трибуналов СССР числятся врач Ейского детского дома Владислав Аникееву, кладовщик пригородного хозяйства детдома Петр Мишенин и директор детдома Сергей Фомин.

- Интересно то, что, к примеру, врач Аникеев был осужден за измену Родине. Этот факт имеется в книге одного из чудом спасшихся воспитанников детдома Леонида Дворникова. Но позже на другом процессе над фашисткими палачами он уже выступает свидетелем в процессе, - продолжает историк из Ейска. - А директор Фомин и вовсе был оправдан. Столько лет прошло, а белых пятен в этой истории еще очень много.

Ейским историкам из Государственного архива пришла только часть документов, раскрывающая детали трагедии. И вот, что в них содержится:

- С приходом немцев в город Ейск президент Ейской управы Ворожбиев отказал в снабжении детского дома продуктами питания. По доносу Мишенина в сентябре 1942 года в детский дом приехала комиссия, состоящая из бурмистра Ейска Мишина, заведующего отделом просвещения Воронцова и Мишенина, и стала выявлять среди детей и воспитателей евреев и коммунистов. В результате работы этой комиссии были уволены с работы комсомолка Мирошниченко и гр-ка Маслак М. Ф., заподозренная в том, что она еврейка, и арестован воспитанник Литвинский, который в детский дом больше не возвращался и был расстрелян", - говорится в тексте документа. - Уточняется, что после работы комиссии последовали события октября 1942 года, при которых воспитанники детского дома были "умерщвлены в душегубках".

Госархив предоставил списки всех участников казни детей в Ейске

Остальные документы направлены следователям, ведущим дело о геноциде.

Напомним, дети из Крыма, переброшенные из-за начала войны в глубь Кубани, были с физическими недугами. У кого-то патология развития скелета, у кого-то — костный туберкулез. В Ейске решено было разместить их в городском детском доме.

В другом корпусе жили кубанские ребятишки с умственной отсталостью. Но особенности развития многим из них позволяли учиться в обычной средней школе.

Братскую могилу переносили в Ейске

Документально подтверждено, что после захвата города, фашисты приняли прагматичное решение - уничтожить ущербных. Инвалиды не представляли интереса для вермахта в первую очередь из-за нетрудоспособности.

Летом 1942 года город был оккупирован, а 9 октября к корпусам, где они жили, в шесть часов вечера подъехали крытые грузовики.

Доподлинно известно, что кузовы их были обиты толстым слоем металла, без окон и дверей. В них плотными группами и посадили детей прямо в одежде и с костылями.

- Эти машины были экспериментальными. Газовые, как потом выяснилось. Поэтому немцы не знали, сколько потребуется времени для умерщвления детей. Выхлопные газы поступали внутрь кузова и губили все живое в нем. Так они колесили по окраинам Ейска. Пока не остановились у одного из противотанковых рвов. Открыли двери кузова. И когда им показалось, что все дети мертвы, выкинули их в этот ров, а сверху присыпали землей, - рассказала "КП" - Кубань" историк Марина Сидоренко. - Когда данные погибших были раскрыты, выяснилось, что среди них были дети разных национальностей: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и даже два немца. Но палачей это не интересовало.

Приговор участникам тех событий

Позже, когда в город вернулись советские войска, началось расследование фашистских убийств гражданского населения. Первая эксгумация тел погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики в тот момент не смогли точно установить причину их гибели. Кстати, на фотографии, предоставленной сотрудниками Ейского историко-краеведческого музея, запечатлен этот факт. В составе экспертной комиссии — люди в военной форме и даже священник.

В секретных же документах значилось только состояние трупов. Их положение в могиле указывало на то, что умерли они одномоментно. Но характерных пулевых ран, в случае, если бы это был расстрел, на телах детей не нашли.

- Часть тел тогда переместили в братскую могилу городского парка. Там в тот же момент воздвигли памятник, - рассказывает историк. - Остальные остались там же во рве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/763065" frameborder="0"></iframe> Ответит за смерть 214 детдомовцев.Бывший эсэсовец сбежал в Канаду и прожил там долгую жизнь. Спустя годы выяснилось, что он – член эскадрона смерти, уничтожившего десятки тысяч жителей Кубани, в том числе 214 детдомовцев

Одного из обвиненных в пособничестве фашистам, к слову, оправдали

Краеведы объясняют такое решение тем, что в стране по-прежнему шла война. Для перезахоронения детей тогда нашли только 40 гробов. Поэтому в каждый из них клали по два-три тела. Этот факт обнаружился, когда власти вновь решили эксгумировать их для новой экспертизы.

- Было это спустя несколько месяцев, потому что медлить было нельзя. Тогда уже экспертизу делали специалисты. По состоянию внутренних органов, сохранившимся тканям они определили, что причиной гибели стало отравление газами, - продолжает Марина Сидоренко.

Уже после войны останки детей были перенесены на городское кладбище. На их могиле высечены слова: «Я, раненый детством, войну проклинаю».

Однако ответил за преступление против человечности лишь один из палачей - Бем Лука Романович. В 1961 году он и другие преступники, поступившие на службу в немецкие карательные войска, судом в Краснодаре были приговорены к расстрелу.

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