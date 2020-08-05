«Люди не болеют по расписанию!»: в краснодарской больнице прокомментировали караван из «скорых»

Краснодарские врачи по-прежнему работают на пределе своих возможностей. Число заразившихся коварной инфекцией растет с каждым днем. Много пациентов сейчас не только в коронавирусных госпиталях, но и в обычных медучреждениях. Накануне жители города сняли очереди из экипажей скорой помощи около Зиповской больницы.

На видео – вереница из карет скорых, выстроившихся во дворе медучреждения. В очереди можно насчитать семь автомобилей. Все они ждут, когда можно передать пациента в приемное отделение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="900" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/794481" frameborder="0"></iframe> Краснодарцы заметили очередь из «скорых» у Зиповской больницы Видео: t.me/typodar.

На следующий день после публикации руководство Краснодарской больницы скорой медицинской помощи прокомментировало ролик.

- Ни для кого не секрет: некоторые больницы переоборудованы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, - объясняют в медучреждении. - Но другие болезни никуда не делись.

В связи с этим, по словам руководства, изменилась маршрутизация «скорых».

- Многих из тех, кого бы раньше повезли в другие клиники, доставляют теперь к нам. В БСМП, -продолжают в больнице. - Данное видео снято как раз в такой момент, когда несколько скорых, в том числе и из других районов края, стоят у приемного отделения. В момент наплыва госпитализации пациентов.

В больнице говорят, что такие случаи действительно бывают, но не часто. Доктора стараются быстро освободить машины с красным крестом и обследовать пациентов, чтобы максимально быстро распределить их по палатам.

- Много пациентов приходит самостоятельно. Мы также стараемся поскорее их принять, - говорят в медучреждении. - Ведь никто не болеет по расписанию! Поэтому берегите себя и близких.

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