В ЮФО приостановили все полеты после крушения L-39 на Кубани

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После крушения учебно-тренировочного воздушного судна на Кубани все полеты L-39 приостановлены с вечера 13 августа до окончания расследования.

- Полеты L-39 на Юге России временно приостановили до выяснения причин ЧП, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

В настоящее время на место прибыли члены комиссии по безопасности полетов Минобороны РФ. Они и будут расследовать причины падения учебного L-39.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 августа во время тренировочного полета на границе Тихорецкого и Выселковского районов упал учебный штурмовик. Курсанта и инструктора спасла катапульта. Они выжили, а вот авиатранспорт восстановлению не подлежит. По предварительным данным, на высоте у учебно-боевого самолета отказал двигатель. Но точные причины крушения на месте сейчас выясняет специальная комиссия.

Стоит отметить, что второе крушение учебного воздушного судна за полгода. В марте во время тренировочного вылета разбился летчик-курсант краснодарского летного училища Владимир Иванов. Он не успел катапультироваться и погиб на месте крушения.

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