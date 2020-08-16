Были под кайфом: В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием дочерью

Родители ждут решения суда под стражей. Фото: пресс-служба краевого ГУ МВД

Напомним, Игорь К. опубликовал на своей страничке в соцсетях видео, которым шокировал всех пользователей Интернета. Он на камеру жонглировал собственной двухмесячной дочерью, которая еще даже не может держать головку. Мужчина размахивал малышкой из стороны в сторону, ничуть не беспокоясь за состояние ребенка.

Инцидентом заинтересовались краевой следственный комитет и полиция. Родителей с ребенком нашли, живущими в палатке в лесном массиве Хостинского района, в урочище Ажек. Но ехать в отдел они не хотели.

- На законное требование пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в палатке было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.

По решению суда родителей арестовали на 10 суток, а малышку забрали в больницу, ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас специалисты изучают, в какие условиях жил ребенок. Органы опеки собираются поднимать вопрос об изъятии девочки из семьи.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП" - Кубань", что в крови мамы и папы двухмесячной малышки нашли следы наркотических веществ. Не исключено, что в момент записи ролика, на котором отец жонглирует дочерью, они находились в состоянии опьянения. Этот факт сейчас проверяется, проводятся экспертизы.

По словам врачей, жестокие забавы отца могли привести к тяжелым последствиям. Но сам папа так не считает, он сравнивает ребенка с обезьяной и отмечает, что динамическая гимнастика полезна для развития.

После опубликованного видео с издевательствами над младенцем к проверке родителей подключилась и Генпрокуратура России.

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Как оказалось, роликом с издевательствами над двухмесячной дочкой заинтересовались не только полицейские и следователи. Видео дошло до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой (читайте далее)