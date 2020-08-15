Отца, жонглировавшего ребенком на камеру, нашли живущим в палатке

Горе-отец размахивал ребенком как куклой.

Вечером 15 августа стало известно, что полицейские Сочи установили место нахождения отца, жонглировавшего ребенком на камеру, а также малышку и ее мать.

- Они проживали в палатке, в лесном массиве Хостинского района, в урочище Ажек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Многие пользователи переживали за здоровье девочки. По словам врачей, жестокие забавы отца могли привести к тяжелым последствиям. Но, как пояснили правоохранители, сейчас ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары.

Родителями пара стала в конце июня 2020 года.

Напомним, видео, которое опубликовал сам папаша, посмотрели уже более 1,2 миллиона человек. Роликом заинтересовались не только полицейские и следователи. Видео дошло даже до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой, которая подключилась к разбирательствам.

Стоит сказать, что после того, как на пару обрушилась волна критики, в защиту родителей стали высказываться их друзья. Они в ролике ничего «криминального» не видят и считают, что девочку очень любят. Не вызывает беспокойства у них и то, какое имя выбрали для малышки - ее нарекли Шуткой.

Фото свидетельства о рождении в свои соцсети выложили и отец, и мать девочки

- Мать с новорожденной доставлены в отдел полиции Хостинский район для беседы, - добавляют в краевом главке.

На данный момент решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

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Проверка по факту публикации видео продолжается. Однако уже известно, что к работе подключился и следственный комитет (читайте далее)

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