Анна Кузнецова о мужчине, жонглировавшем ребенком в Сочи: Если эти люди хотели хайпа, они его получили

Анна Кузнецова получила тысячи сообщений с просьбой проверить семью ребенка. Фото: instagram.com/anna_jurevna

Об отце, который жонглировал собственной дочерью на камеру в Сочи, буквально за сутки узнала вся страна. Видео, которое опубликовал сам папаша, посмотрели уже более 1,2 миллиона человек. Пользователи в Сети тут же стали бить рынду. Пока одни неравнодушные люди звонили правоохранителям, другие - призывали органы опеки обратить внимание на странную семью.

Как оказалось, роликом с издевательствами над двухмесячной дочкой заинтересовались не только полицейские и следователи. Видео дошло до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой.

- Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым... - сказала Анна Кузнецова. - Я пересмотрела - это не кукла, это девочка!

Фото свидетельства о рождении в свои соцсети выложили и отец, и мать девочки

Кроме того, Анна Кузнецова обратила внимание на странное имя малышки.

- Судя по фото «Свидетельства о рождении» на страничке папы в «Инстаграм», девочка, которую зовут Шутка, младше нашего Пети (сына уполномоченного - Авт.) почти на месяц! - добавляет детский омбудсмен.

Опубликовать ролик на своей странице правозащитник не смогла, но подключилась к разбирательствам по этому вопиющему случаю.

Родителями пара стала в конце июня 2020 года.

- Утром сразу же связались со всеми службами Краснодарского края. Специалисты выехали по адресу, но семью не нашли. Сейчас их разыскивают. Главное, чтоб с малышкой все было хорошо, - сказала Анна Кузнецова и добавила. - Если эти люди хотели хайпа, они его получили.

Стоит сказать, что после того, как на пару обрушилась волна критики, в защиту родителей стали высказываться их друзья. Они в ролике ничего «криминального» не видят и считают, что девочку очень любят.

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