Малышку, которой жонглировал отец в Сочи, госпитализировали

Специалисты изучают условия воспитания девочки. Фото: пресс-службы краевого ГУ МВД России

Скандал разгорелся в соцсетях после того, как 35-летний Игорь К. опубликовал видео, на котором он жонглирует своей двухмесячной дочерью, как куклой. Ролик за сутки просмотрело более двух миллионов пользователей. Правоохранители начали проверки по факту издевательства над ребенком.

Отец на опросе сказал полицейским, что в своем поведении не видит ничего страшного, это обычный процесс воспитания. Он сравнил ребенка с обезьяной и сказал, что это была своеобразная динамическая гимнастика. Мама тоже поддерживала мужа и никак не препятствовала ему, когда он размахивал малышкой из стороны в сторону, держа за ногу. Но вот врачи говорят, что мужчина просто мог сломать дочери позвоночник.

Сейчас делом занимаются следователи и прокуроры. Малышку могут забрать органы опеки.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства случившегося. Во взаимодействии с органами опеки и попечительства изучаются условия жизни и воспитания малолетней. Кроме того, в рамках проверки следственным управлением по краю инициирован вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение, по предварительным данным, телесных повреждений у младенца не обнаружено.

Стоит отметить, что малышка, которой и жонглировал отец на видео, появилась на свет в конце июня. Родители нарекли свою малышку необычным именем - они назвали ее Шутка. Об этом сообщается в документе, который выложил сам папаша.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием дочерью

Они оказали сопротивление полицейским. Также в палатке нашли марихуану и бульбулятор. А в крови у обоих родителей - наркотические вещества. Не исключено, что в момент записи ролика, на котором отец жонглирует дочерью, они находились в состоянии опьянения. Сейчас назначены экспертизы (читайте далее)