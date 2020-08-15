Отец, жонглировавший малышом в Сочи: «У меня есть свои представления, как надо воспитывать ребенка»

Фото: кадр из видео оперативной съемки.

Появилось видео из отдела полиции, героем которого стал тот самый папаша, жонглировавший ребенком на камеру в Сочи. Напомним, это видео мужчина выложили в соцсети сам. Многие пользователи переживали за здоровье двухмесячной девочки. То, как горе-отец размахивал ребенком, уму непостижимо. Врачи считают, что такие жестокие забавы могли привести к тяжелым последствиям. Но, как пояснили правоохранители, который отыскали вечером 15 августа семью, ребенку ничего не угрожает.

И отца, и мать малышки доставили в отдел полиции, чтобы задать несколько вопросов. Как поясняет мужчина, из Москвы в Сочи он приехал вместе с возлюбленной, чтобы рожать ребенка. После того, как в конце июня малышка появилась на свет, родители стали путешествовать по побережью. Уж на какие средства, папаша не объяснил, но признался, что официального места работы у него нет.

- А что можете сказать по поводу ролика, который загрузили в Сеть? - задал еще один вопрос полицейский.

И тут мужчина начал как-то сбивчиво объяснять свои действия.

- У меня есть свои представления, как надо воспитывать ребенка, - начал папаша. - На видео видно, как я достаточно небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некоторая с моей стороны небрежность.

Но, по словам жителя Москвы, ничего страшного в «подобных занятиях»с малышом он не видит.

- Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, это весьма подвижные существа, - заявил горе-отец правоохранителю. - Я считаю, что малыша нужно кувыркать, жамкать. На мой взляд, это дает ребенку правильное формирование костного аппарата, кроме того, суставы становятся более подвижны.

О том, какая версия у мамы малютки, неизвестно. Однако на данный момент решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

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