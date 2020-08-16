Генпрокуратура организовала проверку семьи, где отец жонглировал ребенком в Сочи

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Генпрокуратура России поручила проверить родителей, опубликовавших в социальных сетях видео с издевательствами над младенцем.

- Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка в связи с размещенными в сети Интернет кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятыми в одном из районов Сочи. Соответствующие поручения даны прокурорам Краснодарского края и города Москвы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи отец двухмесячной малышки опубликовал видео жесткой игры с ней. Он размахивал малышкой из стороны в сторону, ничуть не беспокоясь за состояние ребенка. Личности родителей установлены. Мужчина является жителем Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Позже появилось видео из отдела полиции, героем которого стал тот самый папаша, жонглировавший ребенком на камеру. Он объяснил, что ничего страшного в этом не видит.

В настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает, младенец передан в медицинское учреждение.

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Анна Кузнецова о мужчине, жонглировавшем ребенком в Сочи: Если эти люди хотели хайпа, они его получили

Как оказалось, роликом с издевательствами над двухмесячной дочкой заинтересовались не только полицейские и следователи. Видео дошло до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой (читайте далее)