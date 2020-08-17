Косит всех: кто из известных людей в Краснодарском крае стал жертвой коронавируса

Фото: администрации края.

О том, что новая коронавирусная инфекция коварна, стало понятно еще весной этого года. Тогда в больницы Краснодарского края ежедневно стали поступать десятки людей. Жители заражались от обычных рукопожатий или объятий с инфицированным человеком. Кому-то побороть недуг оказалось не сложно, но были пациенты, чей организм не выдерживал «коронавирусного удара». Вирус безжалостно косит жертв. Привилегий нет ни у кого. Вспоминаем, кто из известных людей в Краснодарском крае умер от коронавируса.

В конце апреля в Сочи скончался депутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан. Ему было 63 года. Как выяснилось, народного избранника еще в начале месяца госпитализировали в больницу. У него диагностировали сердечную недостаточность. Чуть позже стало известно, что у мужчины был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Депутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан Фото: instagram.com/aleksei_kopaigorodskii

Жертвой коронавируса стал и заместитель главы Горячего Ключа Николай Батманов. Об этом 4 августа рассказал глава города Александр Кильганкин. Трагическая новость потрясла всех – чиновнику было всего 53 года. Коллеги говорили, что ранее он никогда не жаловался на плохое самочувствие. Но, когда заразился коронавирусом, угодил в краевую инфекционную больницу. Там ему назначили лечение, но болезнь оказалась сильнее.

Николаю Батманову было всего 53 года. Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

8 августа стало известно, что скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Николай Васильевич Кириченко. Причиной смерти стала непродолжительная тяжелая болезнь. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. По всей видимости, нагрузка была такой большой, что организм просто не сумел справиться с инфекцией, несмотря на интенсивную терапию.

Митрополит Исидор ушел из жизни на 79 году жизни Фото: mitropoliakuban.ru

В этот же день умер и начальник полиции Белоглинского района Евгений Сивицкий. Он скоропостижно скончался после болезни на 46-ом году жизни. Причиной смерти стража порядка, по некоторым данным, стала коронавирусная инфекция. У него, как и у многих пациентов, обострились другие заболевания. Спасти врачи его не смогли.