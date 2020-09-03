Появилось видео пожаров в плавнях на Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сотрудники МЧС продолжают тушить сильные пожары, охватившие Приморско-Ахтарский район.

По данным на 17:00 происходит тление корневой части камыша. Особую тревогу вызывают три очага возгорания.

- На месте работает группировка - 26 человек, десять единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и четыре единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам представителя пресс-службы, на тушении задействованы два плавсредства с мотопомпами. Кроме того, с огнем борются при помощи вертолета МИ-8, который совершил 13 сбросов воды, общим объемом 65 тонн. Используется и «Болотоход-500» для мониторинга плавней у хутора Садки.

- Угрозы распространения огня в населенные пункты нет, ситуация находится на контроле, - подчеркнули в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

На снимках из космоса видны как очаги огня, так и дымовой шлейф, протянувшийся на километры. Ранее появились фотографии пожаров, бушующих на Кубани.

«Комсомолка» писала, что на Кубани сухой тростник в плавнях загорелся от окурка охотника.