Последствия ливня в Новороссийске 6 сентября 2020: девушка устроила заплыв на SUP-борде по затопленному проспекту

Девушка устроила заплыв на доске по затопленному проспекту Ленина в Новороссийске. Фото: Юлиана Староверова

Накрыло ливнем 6 сентября 2020 года не только Анапу и Краснодар. Досталось и Новороссийску. И если Анапу поливало в первой половине дня, то на город-герой стихия обрушилась уже ближе к вечеру.

Новороссийск затопило. Фото: Юлиана Староверова

Новороссийцы, оказавшиеся в этот момент на улице, снимали последствия ливня в Новороссийске 6 сентября 2020 на видео. По городу неслись бурлящие реки, которые сбивали людей с ног и отрывали бампера у машин.

Новороссийск затопило. Фото: Юлиана Староверова

Так затопило сильно перекресток Дзержинского и Волгоградской, досталось улице Суворовской и набережной, в море превратился проспект Ленина.

- В 16:40 в оперативную дежурную смену МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС Новороссийска поступило сообщение о том, что в Центральном районе города-героя вследствие выпадения осадков в низменных участках произошло скопление воды и подтопление набережной в районе улицы Мира, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Осадки прекратились, откачка воды не требуется, уровень воды снижается естественным путём.

А тем временем горожане продолжают делиться фото и видео непогоды. Например, на проспекте Ленина девушка вообще устроила заплыв на SUP-борде, чем вызвала овации намокших горожан. Она лихо рассекала на доске по огромной луже.

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