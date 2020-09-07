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Появились фотографии найденной в горах Сочи тургруппы из Твери

Никто из детей не пострадал
Евгения СОРОКА
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Детей вместе со взрослыми эвакуируют.

Детей вместе со взрослыми эвакуируют.

Появились фотографии найденной в горах Сочи тургруппы из Твери. Ребята сделали несколько снимков на память на фоне вершин Красной Поляны. Кадры сняты за пару дней до того, как они собирались в поход. Их выложили сами ребята.

На данный момент 11 заблудившихся детей эвакуируют. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребят вместе со взрослыми обнаружил вертолет Ми-8, который изначально был задействован в поисково-спасательной операции.

- Группа детей найдена в районе горы Ачишхо, в данный момент их эвакуируют вертолет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник Кавказкого биосферного заповедника. - Мы принимали самое активное участие в поиске. Например, одна из групп работала на маршруте по долине реки Ачипсе.

Кадры сняты за пару дней до того, как они собиралсь в поход.

Кадры сняты за пару дней до того, как они собиралсь в поход.

Напомним, в обстоятельствах инцидента, который, к счастью, закончился благополучно, сейчас разбираются правоохранители. По предварительным данным, тренеру детей Сергею Удалову, под чьим руководством проходил поход, хотят задать вопросы представители сразу нескольких ведомств. Отправившись с детьми в горы, мужчина не только не зарегистрировал тургруппу, но и не взял разрешительные документы.

Ребята сделали несколько снимков на память на фоне вершин Красной Поляны.

Ребята сделали несколько снимков на память на фоне вершин Красной Поляны.

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», ребятам запретили брать с собой гаджеты. Так тренер надеялся, что дети не будут отвлекаться во время похода. К счастью, один из мальчиков все-таки протащил с собой телефон - о том, что все живы, первым сообщил именно он.

Несмотря на то, что родители сутки уже без сна из-за стресса, претензий к наставнику не имеют и хотят, чтобы он продолжил работать.

- Просим не наказывать его, он - отличный тренер, боимся его потерять, - говорят родители.

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