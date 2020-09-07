Детей вместе со взрослыми эвакуируют.

Появились фотографии найденной в горах Сочи тургруппы из Твери. Ребята сделали несколько снимков на память на фоне вершин Красной Поляны. Кадры сняты за пару дней до того, как они собирались в поход. Их выложили сами ребята.

На данный момент 11 заблудившихся детей эвакуируют. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребят вместе со взрослыми обнаружил вертолет Ми-8, который изначально был задействован в поисково-спасательной операции.

- Группа детей найдена в районе горы Ачишхо, в данный момент их эвакуируют вертолет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник Кавказкого биосферного заповедника. - Мы принимали самое активное участие в поиске. Например, одна из групп работала на маршруте по долине реки Ачипсе.

Кадры сняты за пару дней до того, как они собиралсь в поход.

Напомним, в обстоятельствах инцидента, который, к счастью, закончился благополучно, сейчас разбираются правоохранители. По предварительным данным, тренеру детей Сергею Удалову, под чьим руководством проходил поход, хотят задать вопросы представители сразу нескольких ведомств. Отправившись с детьми в горы, мужчина не только не зарегистрировал тургруппу, но и не взял разрешительные документы.

Ребята сделали несколько снимков на память на фоне вершин Красной Поляны.

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», ребятам запретили брать с собой гаджеты. Так тренер надеялся, что дети не будут отвлекаться во время похода. К счастью, один из мальчиков все-таки протащил с собой телефон - о том, что все живы, первым сообщил именно он.

Несмотря на то, что родители сутки уже без сна из-за стресса, претензий к наставнику не имеют и хотят, чтобы он продолжил работать.

- Просим не наказывать его, он - отличный тренер, боимся его потерять, - говорят родители.

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