«Чтобы не отвлекались на гаджеты»: Тренер, потерявшийся с детьми горах Сочи, просил их не брать с собой телефоны

За тренера Сергея Удалова заступились родители детей.

Сейчас в район горы Ачишхо в Сочи направляется вертолет Ми-8, чтобы эвакуировать 11 заблудившихся детей из Твери. Пока ребята еще не вернулись, но уже известно, что никто из них не пострадал. В обстоятельствах инцидента, который, к счастью, закончился благополучно, сейчас разбираются правоохранительные органы.

Больше всего вопросов сейчас к тренеру ребят, Сергею Удалову, под чьим руководством проходил поход. Отправившись с детьми, наставник мало того, что не зарегистрировал тургруппу, так еще и отправился без разрешительных документов. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», ребятам запретили брать с собой гаджеты.

- Это такой воспитательный момент. Всех детей перед походом попросили оставить гаджеты в гостинице. Смартфоны, планшеты - все, на что ребята могут отвлекаться, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но, по всей видимости, один из мальчиков все-таки ослушался тренера и взял с собой гаджет. Именно этот ребенок смог первым попросить помощи спасателей. «Комсомолке» удалось дозвониться до группы туристов, которую искал весь регион.

Несмотря на то, что родители сутки уже без сна из-за стресса, претензий к наставнику не имеют и хотят, чтобы он продолжил работать.

Никто из детей не пострадал.

- Мы понимаем, что Сергей Александрович сейчас может быть наказан за то, что случилось. Претензий никто из нас не имеет, - говорят родители найденных детей. - Но мы очень надеемся, что свое рабочее место он не потеряет. Этот человек - лучший не только в Твери, но и в области. Его обожают дети, никто его занятия не пропускает.

Стоит сказать, что Сергею Удалову все-таки придется понести ответственность за свой проступок. По предварительным данным, ему грозит административный штраф за то, что не зарегистрировал тургруппу, - это всегда большой риск.

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