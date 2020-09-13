В Краснодаре ввели режим ЧС после пожара в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Мэр Краснодара Евгений Первышов вышел из отпуска, в котором находился из-за выборов, и взял на личный контроль ситуацию с пожаром на улице Российской. Семиэтажка загорелась в два часа ночи 13 сентября, огонь полностью уничтожил верхние этажи. Огонь тушили до утра. В пожаре никто не пострадал, однако многие жильцы лишились своих квартир.

Людей размещают в гостинице, где они смогут жить бесплатно до тех пор, пока не сделают ремонт в своих квартирах. Однако за чей счет это будет – пока не ясно. На месте пожара работает специальная комиссия, выясняются все обстоятельства ЧП. Предварительно, дом загорелся из-за неисправной проводки. Одно искры хватило, чтоб вспыхнул весь этаж. Полностью выгорели 54 квартиры.

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Тем временем мэр Краснодара Евгений Первышов провел заседание комиссии по ЧС.

- Вводим локальный режим ЧС - это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета, - сообщил Евгений Первышов. - Оперативно окажем им всю необходимую помощь - как материальную, так и с восстановлением документов.

Демонтировать опасные конструкции в доме начнут уже скоро, затем начнутся следственные действия.

Выгорел весь последний этаж. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- На это время обеспечим круглосуточную охрану, -пояснил мэр Краснодара. - Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро. Всеми вопросами занимается оперативный штаб, его работа под моим личным контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как помочь пострадавшим от пожара в Краснодаре: открыты пункты сбора гуманитарной помощи В мэрии Краснодара сайту «КП»-Кубань» рассказали, что пункт сбора организован в школе №66 по улице Уссурийской, 2, где и находится эвакопункт для жильцов сгоревшего дома. Приносить вещи можно и по этим адресам (продолжение)

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоэтажке Краснодара

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме по ул. Российской, 267/6 в Краснодаре (продолжение)

Версии пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре

На месте масштабного пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре сейчас работает специальная экспертная лаборатория. Версий пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре 13 сентября 2020 сейчас несколько. По одной из них вечером, 12 сентября, здесь отмечали торжество и запускали салют. В итоге искра попала на крышу многоэтажки, от этого она вспыхнула, как факел (продолжение)