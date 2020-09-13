Пожар мог возникнуть из-за салюта

Спасатели уже начали разбор головешек, оставшихся от крыши восьмиэтажки на улице Российской в Краснодаре. Жильцы 64 квартир еще не скоро вернуться в родные стены. Пока эксперты не установят причины пожара и не найдут виновных здесь установят охрану. Однако уже сейчас по одной из версий, он мог возникнуть из-за оглушительного фейерверка, отмечавших торжество рядом. Появилось видео салюта, из-за которого мог возникнуть пожар в восьмиэтажке в Краснодаре.

- Крутые, похоже, женятся, - случайно взявшись за телефон, соседи погорельцев на Российской сняли на камеру то, с чего все начиналось.

Несколько мощных залпов потрясли целый микрорайон. Спустя несколько часов здесь наблюдали уже совсем другое и драматичное зрелище.

- Причины пожара установят эксперты, сейчас они работают на месте ЧП. Кроме фейерверка, прорабатывается также версия короткого замыкания на уровне седьмого этажа, - поясняют "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре из-за пожара ввели режим ЧС. Это позволит выплатить компенсацию жертвам трагедии.

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Некоторые люди предполагают, что здесь отмечали торжество и запускали салют. В итоге искра попала на крышу многоэтажки, от этого она вспыхнула, как факел. В пользу этой версии случившегося говорит то, что, по словам экспертов МЧС, очагов пожара было несколько. Однако есть и другая версия страшного пожара, из-за которого сразу 88 квартир остались непригодными для жилья (читайте далее)