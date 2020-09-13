Жилец квартиры сгоревшего дома в Краснодаре: «Вовремя нас разбудили, а ведь кто-то мог не проснуться!»

Эксперт отмечает – просто везение, что пожар обошелся без жертв. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пострадавшие в пожаре на улице Российской до сих пор не смыкали глаз. Глубокой ночью они проснулись от криков и гари. Сообразив, что происходит, люди спешно покидали дома, не успев взять с собой ничего.

- Пожар произошел в квартире №50 на восьмом этаже, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 34-летний Антон Милешкин. - Мне рассказывали, что собственник увидел, как у него полыхнул балкон. После этого он выбежал на улицу. Причины пожара разные, но все – догадки. Может, сигарета не затушенная, может, фейерверк. Если бы вовремя среагировал, с ведра водой залил, ничего бы и не было.

Мужчина гостил у родителей, которые живут вместе с его братом неподалеку от квартиры, где вспыхнул пожар, - на седьмом этаже в соседнем подъезде.

Сейчас наблюдая за тем, как спасатели проливают конструкции, погорельцы понимают – спасать уже нечего.

- Я спал как убитый, ничего не слышал. Меня брат разбудил! Когда я пришел в себя, уж слышал, что там крики, удары в дверь были, звонки в домофон, – говорит Антон. – Успел схватить ноутбук и документы на квартиру, она же у нас в ипотеке. Пять лет назад взяли «двушку», она у нас 70 квадратов. Только вот сделали ремонт, купили мебель, как вдруг пожар. Думаю, что сгорело все.

Сейчас Антон пытается связаться с банком, чтобы узнать подробности о компенсации. В отличие от других жильцов, квартира благодаря кредиту была застрахована.

- Мы сейчас разместились в гостинице «Кавказ» на время, но чувствую, надолго это все затянется. Конечно, хорошо, что обошлось без жертвы, хотя у многих животные погибли. У нас рыбка, у соседа – тоже беда. Говорит, когда выбегал, собаку успел схватить, а кошка забилась куда-то не смог найти ее, надо было уже спасаться, - продолжает Антон Милешкин. – Лифта в доме нет, запасных выходов тоже, так что все бежали по одной лестнице. Как мне известно, застройщик получил разрешение на строительство пяти этажей, но построил восемь. Впоследствии он их узаканивал через суд.

На месте масштабного пожара сейчас работает специальная экспертная лаборатория. Специалисты рассматривают несколько версий пожара. Основная – короткое замыкание. Огонь мог быстро охватить здание из-за того, что был не один очаг возгорания.

Местные жители рассказали, что многие дома в этом районе не газифицированы, квартиры отапливаются от электричества, в том числе и тот, в котором случился пожар.

Также источник в экстренных службах города сообщил, что электропроводка в доме была смонтирована неправильно.

- Выявлены ошибки и при проектировании и строительстве, - уточнил собеседник. - Дом был введен в эксплуатацию по судебному решению.

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