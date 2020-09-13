«Избирательная кампания соответствовала характеру региона»: эксперты о выборах в Краснодарском крае

Выборы в Краснодарском крае прошли без нарушений Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае закрылись избирательные участки. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. По свежим данным, явка в регионе составляет 66%. Эксперты рассказали, как прошли выборы и каких результатов стоит ждать.

Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- Избирательная кампания в крае прошла на хорошем организационном уровне и по своему духу соответствовала характеру региона - динамично развивающемуся, в котором представлены различные политические силы и высока активность граждан. Два дня досрочных голосований, на мой взгляд, прошли без глобальных нарушений. Огорчил большой объём фейков и неоправданно жёсткий настрой наблюдателей от КПРФ, которые, видимо, решили повысить свой рейтинг за счёт конфликтов. В целом общественные наблюдатели были активны, перепроверяли информацию».

СЕНСАЦИИ БУДУТ!

В эфире радио "КП"-Краснодар" политтехнолог, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Петропавловский рассказал о том, какие сюрпризы нас ждут на следующий день после выборов:

- Явка была высокой и легитимной. Я думаю, второго тура точно не будет. Будет очень убедительная победа в 1 туре. Сенсации будут в другом – в партийном голосовании в Краснодаре.

ЖДАТЬ ПРОРЫВОВ НЕ СТОИТ

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный подвел итоги выборов в эфире радио «КП»-Краснодар»:

- Все эти дни мы много ездили по избирательный участкам, везде картина была одинаковая – выборы проходили спокойно. Наверное, я думаю. итоговая явка будет 65%, - сообщил эксперт. - Более 40% проголосовавших – это те, кто голосовал в течении нескольких дней. Опыт показывает, что именно трехдневное голосование – оптимально для нашей страны. Это удобно. И я думаю, что губернатор получит примерно столько же процентов, какова будет и явка. Никакого второго тура, о котором так много говорилось, не будет, я уверен на 100%.

На вопрос, какой будет новая Дума Краснодара, политолог ответил, что изменений ждать не стоит.

- Никакого колоссального обновления Думы не будет, не будет и никаких изменений к требованиям депутатам. Ждать инновационных прорывов от той думы, которая у нас будет, не стоит. Потому что должны быть и инновационные депутаты. А механизм выборов не предполагал, чтобы эти кандидаты, которые новые, имели преимущество перед теми, кто в Думе же много лет, - пояснил Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

ПРЕКРАСНАЯ КАМПАНИЯ

Политолог Алексей Мартынов:

- Несмотря на некоторые шероховатости, прекрасно проведенная кампания в регионе, с хорошей добротной явкой, без скандалов во время предвыборной кампании, в день голосования. Какие-то мелкие нарушения, явно ни на что не повлиявшие. Даже никаких скандалов не возбудившие. Могу только поздравить организаторов выборов и удачной кампании.

В КРАЕ НЕ ДОПУСТИЛИ "СУШКИ"

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказался по поводу высокой явки на выборы в Краснодарском крае в эфире радио «КП»:

- Это очень сложно было сделать - наладить в условиях пандемии избирательный процесс. Голосование в три дня сокращает нагрузку на участки, но избирательным комиссиям на местах гораздо тяжелее. Все вынуждены, и наблюдатели, и сотрудники, дежурить сутками. Необходимо будет подумать в будущем над рациональностью сохранения этой системы. Вообще же, в Краснодарском крае не допустили "сушки явки". Это когда на избирательные участки нагоняют толпы бюджетников. И явка в регионе очень достойная