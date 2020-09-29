«Четыре месяца колонии-поселения»: в Сочи осудили родителей за жонглирование ребенком

Отец жонглировал ребенком в лесу Сочи. Фото: скрин с видео

Шутка с Шуткой закончилась судом. Маму и папу четырехмесячной малышки оштрафовали за плохое исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, родители малышки, которую назвали Шуткой – 27-летняя мама и 35-летний папа, приехали в Сочи в середине июня рожать на Черное море. 24 числа в городском роддоме девочка появилась на свет, а после выписки поехала вместе с мамой в лес, где семья поселилась в палатке. Так бы и жили, пока отец не выгрузил у себя в Инстаграм видео, на котором размахивает двухмесячной дочкой вниз головой. Полиция нашла жонглера быстро. Но отправляться в отдел ни он, ни мать малышки не хотели. И за «неповиновение сотруднику полиции» их задержали на 10 суток.

А после экспертизы в крови родителей нашли наркотики. Девочку увезли в больницу. А маме и папе сообщили, что их будут лишать родительских прав. Кроме того, на отца завели еще и уголовное дело за жестокое обращение с малолетним, за что ему светило до трех лет лишения свободы. Чтобы Шутка не отправилась в детдом, ее решили забрать к себе ее бабушка с дедушкой. Они приехали в Сочи и пока решают вопросы с документами, маму и папу крохи осудили.

- Родители девочки Шутки не имеют постоянной регистрации на территории России. Они обвиняются в «ненадлежащем исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - сообщила официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова. – Суд прошел в Сочи. Отец ребенка также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере»).

Родители малышки

В приговоре суда сказано, что родители Шутки не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для ее развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания.

- Так, сразу после рождения ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам. Родители исключили возможность медицинского осмотра ребенка, - поясняет Пирогова. - Употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком. Также находясь в состоянии наркотического опьянения, отец девочки подверг ее опасности, схватив за ногу и совершив несколько резких движений вверх и вниз, тем самым создав угрозу для ее жизни и здоровья.

Родителей девочки осудили. За ненадлежащее воспитание дочери каждого оштрафовали на 30 000 рублей. А за «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере» отец еще получил и четыре месяца колонии-поселения.

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После медицинского осмотра у девочки обнаружили заболевание, которое не было выявлено раньше из-за того, что родители не обращались к медикам ранее. - В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется, - добавили в ведомстве (подробности)

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