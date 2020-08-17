Девочку, которой жонглировал отец в Сочи, могут взять под опеку бабушка и дедушка матери

Пока малышка, которой размахивал отец на камеру, под наблюдением медиков.

2-месячная малышка, которую нарекли Шуткой, сейчас находится под зорким взглядом врачей в инфекционной больнице в Сочи. Следов жестокого обращения у младенца, которым на камеру жонглировал собственный отец, не обнаружено. Пока эта информация предварительная, так как малышке предстоить пройти еще много обследований.

- Для меня и, наверное, для многих из нас важно, что с девочкой все более-менее нормально, она на обследовании, - сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. - Сейчас спешить с выводами и окончательными решениями не нужно.

Дальнейшая судьба крохи пока под вопросом. Ее могут отправить в детский дом или же отдать родственникам родителей, которых уже нашли. Как стало известно, в Белгородской области нашлись бабушка и дедушка девочки. Это родители мамы крохи. Они уже едут в Сочи и, предварительно, готовы взять опеку над своей внучкой, если им это позволят.

Родителями пара стала в конце июня 2020 года.

- Можно долго рассуждать о пользе динамической гимнастики, лечебном голодании, влиянии на организм марихуаны и сне на гвоздях, - продолжает детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Вся теория заканчивается там, где есть риск для жизни маленького ребенка, который абсолютно зависим от взрослых рядом.

Родители ждут решения суда под стражей. Фото: пресс-служба краевого ГУ МВД

По ее словам, окончательное решение о том, куда отправится ребенок, будет зависеть от позиции родителей и итогов все разбирательств.

Напомним, ранее стало известно, что последние дни родители жили в палатке, где правоохранители нашли траву, предположительно, марихуану. Источник в правоохранительных органах сообщил "КП" - Кубань", что в крови мамы и папы двухмесячной малышки нашли следы наркотических веществ. Не исключено, что в момент записи ролика, на котором отец жонглирует дочерью, они находились в состоянии опьянения.

По решению суда родителей арестовали на 10 суток за то, что они оказали сопротивление стражам порядка. Органы опеки собираются поднимать вопрос об изъятии девочки из семьи.

По словам врачей, жестокие забавы отца могли привести к тяжелым последствиям. Но сам папа так не считает, он сравнивает ребенка с обезьяной и отмечает, что динамическая гимнастика полезна для развития.

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