До трех лет тюрьмы: В Сочи на отца, который жонглировал младенцем, завели уголовное дело

Мужчина вертел ребенком на камеру как игрушкой.

В Сочи завели уголовное дело после того, как были опубликованы шокирующие кадры, где мужчина жонглирует своей новорожденной дочерью. Родителей девочки подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Следователи расценивают увиденное на записи как жестокое обращение с малолетним.

Правоохранители уже выяснили, что родители девочки – 35-летний отец и 27-летняя мать, проживали в Сочи и на территории Ажекского экопарка с 24 июня.

- При этом, родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались, - говорится в заявлении СУ СК России по Краснодарскому краю.

Более того, после медицинского осмотра у девочки обнаружили заболевание, которое не было выявлено раньше из-за того, что родители не обращались к медикам ранее.

- В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело расследуют в следственном отделе по Хостинскому району города Сочи. Его ход на контроле краевого управления.

Вместе с тем, прокуратура и органы опеки изучают условия жизни ребенка, малышку могут изъять из семьи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи отец двухмесячной малышки опубликовал видео жесткой игры с ней. Он размахивал малышкой из стороны в сторону, ничуть не беспокоясь за состояние ребенка. Личности родителей установлены. Мужчина является жителем Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Позже появилось видео из отдела полиции, героем которого стал тот самый папаша, жонглировавший ребенком на камеру. Он объяснил, что ничего страшного в этом не видит.

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