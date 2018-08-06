2018-08-06T17:49:10+03:00
Общество

После трагедии в Сочи экстренно проверяют ливневки в Новороссийске

Глава города в срочном порядке поручил очистить все канализации
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Новороссийска.Фото: администрации Новороссийска.
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Гибель 7-летнего Коли Малькова, отдыхавшего с бабушкой в Сочи, продолжают обсуждать не только местные жители, но и отдыхающие. Еще вчера к злополучной ливневке, куда провалился мальчик, несли игрушки и цветы, а сегодня на похороны ребенка собралась вся деревня Старое Ильдеряково в Татарстане.

Власти Сочи уверены - решетка на ливневой канаве не была предусмотрена проектом канализации, а бабушка «ориентировалась на местности», потому знала, что ливневка эта была открыта.

В обстоятельствах гибели мальчика сейчас разбираются следователи. Тем не менее страшная новость всерьез напугала соседние города. Так, например, в Новороссийске сразу после ЧП в Сочи экстренно проверяют ливневки. Город-герой частенько подтапливает во время дождя. Залповые ливни, которые были 23-24 июля, показали, что в городской системе ливневок есть узкие места.

- Из 30 магистральных ливневых систем не справились с нагрузкой четыре – по улице Московской, улицы Чайковского, Лейтенанта Шмидта 50-52, Элеваторной, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска. - Не полностью справился с потоками воды комплекс малых ливневых систем.

Фото: администрации Новороссийска.

Фото: администрации Новороссийска.

Глава города Игорь Дяченко поручил промыть ливневый коллектор по улице Мира в районе гипермаркета.

- Работы по зачистке закрытой части ливневого коллектора от Анапского шоссе до Шиллеровской были запланированы на 2019 год. Однако, считаю, что необходимо изыскать возможность и сделать их уже в этом году, - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Также глава города поручил произвести немедленную зачистку в течение 10 дней на малой ливневой системе.

Фото: администрации Новороссийска.

Фото: администрации Новороссийска.

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