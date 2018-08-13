2018-08-13T15:19:45+03:00
Происшествия

Убийство многодетной матери: В Псебай снова едут следователи

На этот раз – знакомить родственников погибшей Натальи Дмитриевой с материалами уголовного дела
Юлия ДУБИНА
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К семье погибшей приедут следователиК семье погибшей приедут следователи
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С момента трагедии в поселке Псебай прошло три месяца. В ночь на 14 мая, мать пятерых детей была жестоко убита в 50 метрах от своего дома. Подозреваемыми по этому делу стали 16-летний Максим Бондаренко и 20-летний Савелий Никифоров.

40-летняя Наталья Дмитриева вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе - муж отпустил супругу отдохнуть от домашних хлопот. А когда разошлись, за Натальей прицепились два парня. Они тоже отдыхали в кафе, сидели за соседним столиком. Дружки жестоко избили женщину - били камнем, палкой, а потом изнасиловали и задушили...

Иришка растет самостоятельной девочкой

Иришка растет самостоятельной девочкой

Потерпевшими по этому делу признали троих - мать, супруга и старшего сына погибшей. И все это время они находятся в полнейшем неведенье, лишь знают – подозреваемых задержали и увезли в Москву, ведь дело находится на контроле Главного следственного управления.

Около месяца назад в Следственном комитете сообщили, что родственников убитой Натальи планируют ознакомить с ходом следствия. О том, что в Псебай вновь едут следователи, свекровь Натальи узнает от нас.

- Да пора бы уже. Нам пока не сообщали, что планируют приехать. Столько времени прошло, а нам ничего не рассказывали, - делится с «Комсомольской правдой» – Кубань» Раиса Дмитриева.

О чем родственникам погибшей расскажут люди в погонах, пока не ясно. Единственное, что известно достоверно, так это статья, по которой возбуждено уголовное дело. Случившееся квалифицировали по пп «д», «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»).

Тем временем семья Натальи возвращается к нормальной жизни, если все происходящее можно назвать нормальным.

- Старший сын поступил в аграрный университет, но и проходит комиссию на контрактную службу в армию, дальше решать будет сам. Школьники наши с лагерей вернулись, вроде отдохнувшие, младшенькая Иришка подросла, самостоятельная растет, банки вот закручивать помогает, - делится Раиса Владимировна.

Дети помогают отцу во всем

Дети помогают отцу во всем

О жизни двоих подозреваемых известно гораздо меньше, срок содержания их под стражей на время следствия истек еще в июле. Официальной информации о его продлении не поступало.

- Они однозначно находятся под стражей, по-другому и быть не может – уверяет нас адвокат потерпевших Виталий Зубенко.

Где сейчас содержатся подозреваемые доподлинно не известно. Об этом родственникам убитой не сообщали. До Москвы парни сидели в не самых плохих условиях.

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