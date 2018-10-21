«Это совсем нечестно»: Дима Билан узнал из «Комсомолки», что Дане Плужникову так и не дали обещанную квартиру в Сочи

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-21T14:27:30+03:00

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О том, что Даня Плужников уже два года не может получить обещанную властями Сочи квартиру, Дима Билан узнал из «Комсомолки». «КП» опубликовала ссылку на публикацию в свое звездном Инстаграмме.

Ведь именно Билан повернулся к Дане Плужникову на слепых прослушиваниях, у него в команде и был все шоу юный певец, у которого с детства – серьезное заболевание. За Плужникова переживала вся страна, и когда пришло время выбирать победителя третьего сезона детского «Голоса», Россия проголосовала за Даню.

В Сочи победителя шоу встречали как национального героя – с шарами, плакатами. Приехали и многочисленные поклонники Плужникова. А власти Сочи тогда подарили квартиру в центре курорта. Только с тех пор уже прошло два года, а обещанного презента семья Даниила так и не увидела.

- У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали, - случайно обмолвилась в разговоре с корреспондентом "КП" мама Дани Ирина Афанасьева.

bilanofficial Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину -это замечательные, скромные люди !

- Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину - это замечательные, скромные люди! Часто встречаюсь на концертах и с Даней и с его мамой Ириной и никогда не слышал о проблемах от них, - написал у себя в Инстаграм Дима Билан. - Обидно, что им сами от города Сочи пообещали квартиру, и прозвучало это достаточно громко, так почему бы это обещание не выполнить? Когда так - то это совсем нечестно.