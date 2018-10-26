После наводнения авиаперевозчик поднял цены на авиабилеты из Сочи в Краснодар

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-26T13:37:52+03:00

При этом купить билеты на прямой рейс уже невозможно

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Стихия доставило много хлопот жителям Краснодарского края. Непогода бушевала в сразу нескольких районах региона, в том числе и в Сочи, который оказался отрезан от внешнего мира. На трассе Джубга – Сочи обрушился автодорожный мост через реку Макопсе. Селевые потоки нарушили железнодорожное движение, из-за чего были задержаны и отменены десятки поездов.

Зато никаких сбоев в авиасообщении курорта нет. В пресс-службе международного аэропорта Сочи заявили, что самолеты прилетают и улетают в штатном режиме. Правда, цены на билеты внезапно взлетели.

Единственный авиаперевозчик, осуществляющий прямые рейсы из Сочи в Краснодар и обратно, увеличила стоимость на рейсы аккурат после наводнения. Цены выросла в три раза, а на билеты обратно - почти в десять.

Так, например, если человек захочет вылететь из Сочи в краевой центр 26 октября, ему придется заплатить за билет в одну сторону 10 360 рублей. Это только в одну сторону.

Стоимость билета из Сочи в Краснодар - 10 360 рублей.

При этом, если в этот же день возвращаться самолетом на курорт, то придется выложить дополнительно 53 267 рублей. Именно столько стоит билет обратно.

Обратный билет на самолет из Краснодара в Сочи.

Для сравнения - 29 октября билеты будут стоить уже 4 690 рублей, а 1 ноября и того дешевле - 3 380 рублей. Такая же цена была и до наводнения на Кубани.

Так билеты стоят в ноябре.

Правда, на данный момент, раскуплены все билеты до понедельника, 29 октября.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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