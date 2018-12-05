2018-12-05T17:50:33+03:00
Спорт

«Краснодар» уже давно не рассчитывает на Мамаева

В клубе не комментируют продление ареста полузащитника
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Павел Мамаев останется в СИЗО до 8 февраляПавел Мамаев останется в СИЗО до 8 февраляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сенсации не случилось – Павел Мамаев и Александр Кокорин еще два месяца проведут за решеткой. Защита, разумеется, будет обжаловать это решение, но шансы на успех крайне малы.

Несмотря на то, что с октября футболисты находятся под арестом и обвиняются в тяжком преступлении, они продолжают оставаться игроками своих клубов. В «Зените» ждут приговора и, судя по всему, готовы принять нападающего Александра Кокорина, а вот «Краснодар» уже давно бы расстался со своим полузащитником Павлом Мамаевым. Мешают юридические тонкости контракта футболиста с клубом.

- Мы множество раз заявляли свою позицию в этом вопросе. Сегодняшние события мы никак не комментируем, - отрезал руководитель пресс-службы «Краснодара» Денис Данильченко, отгораживая клуб от нефутбольных тем.

В то же время клуб последователен в своей жесткой позиции относительно Мамаева. «Краснодар» желает расстаться с футболистом навсегда. И точка. В программах к матчам «горожан» вы уже давно не найдете его фотографий.

- Мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться, - этот озвученный в первые дни комментарий не претерпел изменений.

Клуб даже обратился в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым, но там не могут решить этот вопрос пока игрок находится за решеткой и не имеет возможности присутствовать на заседании.

Разрыв отношений Мамаева и «Краснодара» - вопрос времени, а пока футболист даже продолжает получать зарплату, но в случае обвинительного приговора, клуб может истребовать с него всю сумму плюс штраф, прописанный в контракте, тонкости которого не разглашаются.

КСТАТИ

«Краснодар» намерен разорвать контракт с Павлом Мамаевым

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«Он отличный человек»: Игроки «Краснодара» заступились за Мамаева

- Конечно, это потеря для команды. Павел был в хорошей форме в последнее время. Но, к сожалению, это жизнь. Как есть, так и есть. В команде никто это не обсуждает, все новости узнаем из прессы, - сказал Роман Шишкин. - А вообще он хороший, добрый парень, насколько я его знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мой удар Паку был в ответ на оскорбление»: Суд продлил Кокорину и Мамаеву арест до 8 февраля

В Тверском суде Москвы сегодня разбирали ходатайство следствия о продлении ареста футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина, Кириллу, и другу детства Мамаева Александру Ппотасовицкому.

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