2018-12-13T16:06:44+03:00
Спорт

«Люблю. Твой муж из Бутырки»: Павел Мамаев прислал жене букет цветов из СИЗО

Поклонники Аланы уверены - так хавбек пытается загладить свою вину
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/alana_mamaevaФото: instagram.com/alana_mamaeva
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За отношениями четы Мамаевых следят тысячи людей. Поклонники футболиста и его супруги верят, что несмотря на подзатянувшуюся «черную полосу», в итоге супруги смогут снова быть вместе. Кажется, со стороны хавбека начались первые шаги к примирению после громкого заявления супруги о его изменах .

Футболист «Краснодара» подарил супруге букет цветов. Красные розы Павел Мамаев заказал в СИЗО, где будет находиться до 8 февраля. Доставить лично, понятное дело, он не смог. Благо, есть курьерская доставка.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки. 12.12.2018, - подписал открытку полузащитник и приложил к своему подарку.

Как истинная девочка, Алана не смогла устоять и поделилась с подписчиками снимком охапки роз в Instagram.

Ранее Алана Мамаева ответила подписчикам, донимавшим ее вопросами о том, почему придала огласке историю с изменами.

- Он унизил всю мою семью, выставил меня дурой, - тут же ответила Алана. - Лично мне стало легче от того, что я раскрыла человека и для себя, и для общества. Алана не грязь выносит, Алана правду говорит.

По словам девушки, футболиста она еще не простила, но уверена, что он не уйдет к разлучнице из Литвы.

- Думаю, что драка нужна была, чтобы спасти наш брак, - призналась модель. - Но как можно простить измены, я не знаю. Одно дело, когда человек, будучи в браке, влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов на инфекции! О том, сохранится ли у нас семья, зависит только от меня. Прощу я его или нет, ни Паша, ни та девка, ни вы, только я решаю.

Напомним, в браке с Мамаевым Алана уже пять лет. Пара поженилась в 2013 году, тогда же Алана родила дочь футбоисту. От первого брака у нее есть сын, которого футболист принял как родного.

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