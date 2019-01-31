Пляж в Кабардинке назвали в честь теплохода «Rio»

Уже больше месяца теплоход вместе с членами экипажа стоит на мели. Напомним, судно шло из Болгарии в Новороссийск, чтобы загрузить чугун. По пути корабль попал в шторм, а 12 декабря его прибило к берегу в районе Кабардинки. На борту корабля находились 21 человек - граждане Румынии и Сирии, сейчас - девять: капитан, его помощники и несколько матросов. Когда начнут снимать судно с мели, пока неизвестно. Тем временем пляж рядом с теплоходом решили превратить в пограничную зону и ограничить туда доступ для туристов.

- Нам разрешили сделать пограничную зону вокруг судна, это предложение от прокуратуры для безопасности людей, - комментирует глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов. - Решение связано не только с тем, что на борту теплохода есть иностранные граждане. Туристы приезжают посмотреть на судно со всей России. Там по 300 машин паркуются возле дороги, людей очень много. Недавно видели рейсовый автобус из Ярославля с гостями. К тому же туристы постоянно мусорят. Мы регулярно проводим там субботники. Это место не оборудовано ни туалетами, ни безопасными спусками к берегу, даже парковок для машин нет, идти туда небезопасно. Пляж не предназначен для купания, он дикий, там летом никто не отдыхает. По этим причинам прокуратура предложила временно ограничить доступ людей к берегу. Если этого не сделать, пляж может превратиться еще и в мусорную свалку. Штрафовать за это мы не можем. По закону это реально сделать только в общественных местах, пляж таковым не считается.

Когда снимут теплоход с мели, неизвестно. ФОТО: Соцсети

- Судовладелец оценивает состояние корабля, перед тем как принять решение о снятии с мели, - сказали нам в компании по агентированию морских судов Новороссийска. - Инструкций о снятии экипажа к нам пока не поступало. Команда корабля чувствует себя хорошо, у них есть еда и запасы питьевой воды. Они ни в чем не нуждаются.

Пока администрация пытается решить, как сократить количество мусора на пляже, туристы со всей страны на борту корабля стали оставлять надписи типа «Здесь был Вася». Есть записи от жителей Омска, Йошкар-Олы и т. д.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/689343" frameborder="0"></iframe> Теплоход Рио разрисовали.Источник: паблик в Инстаграм "nr.news"! другой источник

А тем временем в народе этот пляж уже называют Рио - в честь теплохода.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

В 1968 году после шторма возле Новороссийска сел на мель сухогруз «Барбарино». У корабля пробило дно, поэтому судовладелец решил не снимать его, получил страховку и забил на это. Все это время «Барбарино» ржавел на берегу, пока в начале 90-х его не распилили на металлолом. С тех пор пляж, где стоял корабль, местные называют в честь сухогруза.

Сухогруз «Барбарино» в 90-е распилили на металлолом. ФОТО: gorod-novoross.ru

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Бизнес на кораблекрушении: краснодарцы продают фотосессии с выброшенным на мель сухогрузом

В ночь на 12 ноября шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио», который шел под флагом Того. На его борту находится 21 человек, никто из них не пострадал. Пока прокуратура проводит проверки, судовладельцы считают убытки и решают, что же делать с кораблем и экипажем, жители Кубани устроили настоящее паломничество к месту крушения. За неделю сухогруз превратился в главную достопримечательность всего побережья[читайте далее].

Команда теплохода «Rio», севшего на мель на Кубани, больше недели не может сойти с корабля

Теплоход попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки [читайте далее].