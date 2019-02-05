Двух друзей краснодарских стрелков, избивших боксера, нашли на Украине

Нападение на боксера и громкая перестрелка на улице Тургенева в Краснодаре произошли еще в августе 2017 года.

Напомним, тогда на стационарном посту ДПС на Ейском шоссе города остановили Toyota Camry, в которой ехали трое парней. 21-летний Никита Медведев во время проверки документов ударил полицейского по лицу и начал палить из оружия, ранив другого правоохранителя. Позже он устроил еще и погоню со стрельбой в центре Краснодара. Обстреляв авто гаишников, водила скрылся, бросив свою иномарку посреди дороги. Оказалось, что остановили Медведева по ориентировке. Он с группой молодых люд.ей в ночь на 22 августа в поселке Северном напал на 32-летнего начальника службы безопасности одного из краснодарских предприятий.

- Злоумышленники выстрелили потерпевшему в голову из травматического оружия, отлупили битами и молотком, - сообщал ранее «Комсомольской правде» - Кубань» первый заместитель руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов. - Прокурор эти действия квалифицировал как покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников объявили в розыск. Ну а потом произошла та самая погоня и перестрелка в Краснодаре.

Но не все причастные к преступлениям предстали перед законом. На скамье подсудимых только четверо из девяти нападавших - Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и Александр Муковоз. Понести наказание по первому делу об избиении мужчины должны еще 24-летний Кирилл Донченко из Новороссийска, 23-летний Иван Львов из города Шуя Ивановской области, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкин из Кропоткина.

Больше года назад пятерых преступников объявили в международный розыск. Однако, как сообщил источник «КП» - Кубань», двое друзей Медведева все-таки найдены. Обнаружили их на территории Украины, куда они сбежали практически сразу же после жестокого избиения Игоря Одношивкина.

По словам медиков, шанс вернуться к нормальной жизни у Игоря Одношивкина есть, но ему нужны постоянные реабилитации.

По некоторым данным, попались они на «незаконном хранении наркотиков». Проще говоря, решили расслабиться, как их тут же приняли.

- Двое разыскиваемых были задержаны в Киеве. Сейчас решается вопрос об их передаче в Россию. Процесс этот долгий, - сообщил «КП» источник. - Один из задержанных устанавливал «маячок» на машину семьи Одношивкиных. Какую роль выполнял второй - предстоит выяснить следственным органам.

Их обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». В случае, если перед судом они все-таки предстанут, им грозит до 12 лет заключения.

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По еще одной версии, у Игоря будто бы были связи у силовиков, а в криминальных кругах - определенный статус, потому многие бизнесмены к нему обращались, чтобы «уладить вопросы». Помощи попросил и владелец транспортной компании, который нанял Игоря руководителем службы безопасности. По слухам, у него возникли проблемы с бизнесом - с конкурентом не поделили сферы влияния. Компанию собирались отобрать, бизнесмену начали поступать угрозы, 22 августа Игорь Одношивкин должен был встретиться с представителями конкурентов и решить проблему. Однако за несколько часов до встречи на него напали. Но и эта версия не имеет ничего общего с действительностью. По словам Вики, все гораздо прозаичней и от этого еще чудовищней (читайте далее)

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Сейчас по первому делу об избиении мужчины разыскивают пять человек. Это 24-летний Кирилл Донченко и 23-летний Иван Львов из Новороссийска, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкиниз Кропоткина (читайте далее)

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