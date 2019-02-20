Прокурор попросил для жены «краснодарского каннибала» 12 лет заключения

20 февраля в Прикубанском районном суде прошло очередное заседание по резонансному уголовному делу в отношении Натальи Бакшеевой. Накануне присяжные заседатели признали женщину виновной в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины. Снисхождения, по их мнению, она не заслуживает.

На судебном заседании прошли прения сторон, обсуждался вердикт присяжных. Кроме того, гособвинение озвучило предложение по наказанию.

- Наталью Бакшееву попросили признать виновной подстрекательстве к убийству и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на полтора года, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Окончательный приговор вынесет суд. Его оглашение запланировано на 27 февраля.

Стоит отметить, что ранее эксперты признали Наталью Бакшееву полностью вменяемой.

О том, когда будет рассматриваться дело ее супруга Дмитрия, - вопрос открытый. Он по-прежнему находится в спецбольнице. В сентябре 2018 года у него обнаружили открытую форму туберкулеза.

- Это заболевание препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, - говорили в прокуратуре региона. - Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Напомним, громкая история семьи Бакшеевых началась в сентябре 2017 года. Тогда в районе краснодарского авиагородка рабочие нашли мобильный телефон. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

Позже во дворе «летки», где он и жил вместе с супругой, обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами.

На кухне у парочки нашли много банок с консервированным мясом.

- Во время обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе (Дмитрий положил голову в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась, и поставил в старом офицерском общежитии под лестницу - Авт.), - поясняла «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

На кухне следователи нашли остатки пищи (по словам соседей, на сковородке и в кастрюле - Авт.) и замороженные в холодильнике куски мяса. При обыске это было изъято и отправлено на генетическую экспертизу. Согласно ее заключению, эти образцы принадлежат убитой женщине.

Погибшая родом из Кировской области.

Кроме того, в подвале и на территории неподалеку от общежития были найдены останки тела погибшей, которая была родом из Кировской области.

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