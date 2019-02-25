Начальника колонии, где сидит Цеповяз, не могут привлечь к дисциплинарной ответственности

После того, как член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов побывал в колонии №3, где отбывает наказание за преступления в Кущевской Вячеслав Цеповяз, в УФСИН поспешили прокомментировать его слова.

Ведь Носов заявил, что начальника исправительного учреждения уволили.

- В настоящее время начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске, а не уволен, - заявили в УФСИН России по Амурской области.

Колония, в которой отбывает наказании Цеповяз. Фото: УФСИН России по Амурской области

Однако в ведомстве не уточнили, что начальник колонии Александр Радьков находится в отпуске с последующим увольнением.

- Привлечь к дисциплинарной ответственности подполковника внутренней службы не представляется возможным в связи с его увольнением из уголовно-исполнительной системы по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, - сообщили в амурской прокуратуре. – О чем есть соответствующий приказ УФСИН России по Амурской области от 6 февраля 2019 года. Радьков сейчас находится в отпуске, а со 2 апреля будет уволен. Получается, он находится в отпуске с последующим увольнением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Цеповяз с шашлыками

Сам Дмитрий Носов побывал в колонии в Амурской области и увидел пасеку, на которой жил Цеповяз и его кровать в общем бараке для заключенных.

После того, как в сети появились фото Цеповяза с крабами, красной икрой и шашлыками (это было еще в ноябре 2018 гола), выяснилось, что кущевский бандит отбывал наказание в облегченных условиях. Ему многое сходило с рук, цапковский даже поощрялся.

- Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками, - заявил Дмитрий Носов. - Так вот смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия. На ту облегченку, которую я видел в колонии №3, мечтает попасть лишь бомж с Курского вокзала. Что же до пасеки, это обычный хозблок, и назвать ее огромной – у меня бы и язык не повернулся. На тех самых фото Цеповяза из колонии многие заметили какой-то бассейн, я его не видел. Может, потому что зима и его от меня спрятали. Вообще, это простая колония, я бы даже сказал, хуже обычного. В колонии есть небольшая кухонька, я даже в холодильник заглянул. Там масло, кетчуп и никакого мяса. Никаких хором, коттеджей, випкамер на территории этой маленькой колонии я не обнаружил. Комната психологической разгрузки, преподносимая, как его випкамера, гораздо хуже чем во многих колониях.

Дмитрий Носов рассказывает о том, как съездил в колонию к Цеповязу 00:00 00:00

Та самая комната отдыха, в которой позировал с крабами Цеповяз. Фото: Дмитрий Носов

Носов также сообщил «Комсомолке», что в колонии новый начальник, который работает уже месяц.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)