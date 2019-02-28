Дело «краснодарского каннибала» направили в суд

В Краснодаре краевое управление СКР закончило расследование резонансного уголовного дела о «краснодарских каннибалах», прогремевшего на всю страну в сентябре 2017 года. Перед судом предстанет 36-летний Дмитрий Бакшеев. Его обвиняют сразу по двум статьям - убийстве 35-летней женщины Елены Вахрушевой (ч. 1 ст.105 УК РФ) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ).

Напомним, накануне Прикубанский районный суд вынес приговор его супруге - Наталье Бакшеевой. Женщину признали виновной в подстрекательстве к совершению убийства. Ее защищали сразу три адвоката, однако добиться положительного вердикта присяжных им так и не удалось. Не помогла Наталье и пламенная речь во время последнего слова. Себя она считает невиновной. Суд приговорил Бакшееву к 10 годам в колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Решение Фемиды она уже обжалует.

Ее муж предстанет перед судом только сейчас. Причиной задержки стало его здоровье. В прошлом году у него обнаружили туберкулез в открытой форме, из-за этого дело выделили в отдельное производство, а самого Бакшеева отправили на лечение в тубдиспансер. Спустя почти полгода стало известно, что Дмитрий здоров, его перевели обратно в СИЗО.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года мужчин вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Сама женщина родом из Омутнинска Кировской области, однако почти 10 лет жила в Краснодаре, перебивалась случайными заработками.

В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

- После этого он, глумясь над телом, сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Именно эти жуткие селфи Бакшеева с отрезанной кистью женской руки в зубах и нашли рабочие в памяти телефона, который нашли в районе Авиагородка. Автора вычислили быстро - по сим-карте. А позже пробили и его адрес. Жил он, как выяснилось, вместе с женой Натальей в одной из комнат краснодарской общаги военного училища. Именно на территории «летки» и нашли страшную улику - женскую голову в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами...

- Во время обыска в общежитии военного авиационного училища следователем обнаружены части человеческого тела в солевом растворе. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные куски неизвестного происхождения, - добавляют в СУ СК по региону. - Проведенной генетической экспертизой установлено, изъятые образцы принадлежат убитой женщине.

Кстати, Бакшеева признали вменяемым, правда, эксперты нашли у него признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

Дело направлено в суд.

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