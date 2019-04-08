Алана Мамаева: Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью YouTube-каналу «Русские норм», в котором прокомментировал ситуацию с полузащитником Павлом Мамаевым.

- Мне не нравится, что из Мамаева и Кокорина делают отрицательных или положительных героев. Они оступились, но количество времени, которое им уделяют, несправедливо, - сказал Сергей Галицкий. - У нас были свои причины, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Мы подали в палату по разрешению споров заявление. Я лично принимал это решение.

Стоит отметить, по факту ареста своего футболиста «Краснодар» отреагировал моментально. С игроком попрощаться хотели сразу, да помешали юридические тонкости.

- Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично - переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже, - сказала «КП» - Кубань» жена футболиста Алана Мамаева. - При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф.

Стоит сказать, «Зенит» в отличие от «Краснодара», с начала процесса над футболистами выбрал другую линию поведения. Питерский клуб не делал громких заявлений. Более того, футболисты и тренеры «Зенита» подавали коллективное письмо в защиту Александра Кокорина.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 апреля 2019 года Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину. Футболисты были арестованы в октябре прошлого года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.

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