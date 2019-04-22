12-летняя школьница из Сочи, подозреваемая в каннибализме, под суд не пойдет

Громкое дело о парочке каннибалов в Ленинградской области прогремело на всю страну. Напомним, все началось с пропажи 12-летней Марии (имя изменено — Авт.) 23 сентября 2018 года. Отыскать подростка удалось лишь на 10 сутки.

Искали подростка волонтеры и просто неравнодушные жители города.

За это время она добралась до Санкт-Петербурга и успела натворить дел. Как стало известно позже, в крохотной деревне Новинка 12-летняя Мария и ее 22-летний возлюбленный Аркадий З. жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал».

По одной из версий, конфликт у Александра с гостями, которых он любезно приютил, начался из-за оскорбления в адрес девочки. Парень якобы высказался по поводу того, что она слишком рано начала половую жизнь с другом, что возмутило парочку.

В Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием.

Как бы там ни было, нашли Александра мертвого. По словам соседей, у него были отрублены кисти рук, из груди парня вырезаны куски плоти. Голову его обнаружили в печи. Подозреваемого с девочкой задержали. По факту убийства областной СК возбудил уголовное дело, но кажется отвечать за смерть парня просто некому.

Погибший парень накануне праздновал день рождения брата.

Накануне стало известно о том, что Аркадий З. умер в больнице после попытки суицида в СИЗО. В декабре молодой человек попытался наложить на себя руки, но неудачно. В итоге он был в коме, но в итоге так и не очнулся.

- Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, - пояснила «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина.

К слову, помимо обвинения в убийстве и расчленении молодого человека, ему вменялось обвинение в сексуальных отношениях с 12-летней школьницей из Сочи.

Саму школьницу в силу возраста судить не смогут. По делу она проходила в качестве свидетеля. В первые месяцы ее поместили в центр для несовершеннолетних. Подробности расправы, которые она рассказывала правоохранителям, всерьез напугали следователей со стажем. После этого ее отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным «КП» - Кубань», сейчас Мария находится в Краснодарском крае, в ближайшее время станут известны результаты ее психического состояния, после чего ее отправят на лечение.

Однако до сих пор школьница не раскаивается в содеянном, более того, на своей странице в соцсетях она уверяет, что никого не ела, перекладывая вину на своего возлюбленного.

- Чем все закончится, не знаю. Никто перед нами не извинялся, поддержки никакой не было, похороны организовывали сами, спасибо помогли коллеги и друзья, - сказала «КП» - Кубань» мама убитого Александра. - Я хотела, чтобы виновный понес ответственность за содеянное, но судьба сама его наказала.

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