2019-04-22T19:38:37+03:00
Происшествия

12-летняя школьница из Сочи, подозреваемая в каннибализме, под суд не пойдет

В содеянном девочка до сих пор не раскаивается [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В Сочи девочку многие считали странной.В Сочи девочку многие считали странной.
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Громкое дело о парочке каннибалов в Ленинградской области прогремело на всю страну. Напомним, все началось с пропажи 12-летней Марии (имя изменено — Авт.) 23 сентября 2018 года. Отыскать подростка удалось лишь на 10 сутки.

Искали подростка волонтеры и просто неравнодушные жители города.

Искали подростка волонтеры и просто неравнодушные жители города.

За это время она добралась до Санкт-Петербурга и успела натворить дел. Как стало известно позже, в крохотной деревне Новинка 12-летняя Мария и ее 22-летний возлюбленный Аркадий З. жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал».

По одной из версий, конфликт у Александра с гостями, которых он любезно приютил, начался из-за оскорбления в адрес девочки. Парень якобы высказался по поводу того, что она слишком рано начала половую жизнь с другом, что возмутило парочку.

В Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием.

В Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием.

Как бы там ни было, нашли Александра мертвого. По словам соседей, у него были отрублены кисти рук, из груди парня вырезаны куски плоти. Голову его обнаружили в печи. Подозреваемого с девочкой задержали. По факту убийства областной СК возбудил уголовное дело, но кажется отвечать за смерть парня просто некому.

Погибший парень накануне праздновал день рождения брата.

Погибший парень накануне праздновал день рождения брата.

Накануне стало известно о том, что Аркадий З. умер в больнице после попытки суицида в СИЗО. В декабре молодой человек попытался наложить на себя руки, но неудачно. В итоге он был в коме, но в итоге так и не очнулся.

- Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, - пояснила «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина.

К слову, помимо обвинения в убийстве и расчленении молодого человека, ему вменялось обвинение в сексуальных отношениях с 12-летней школьницей из Сочи.

Саму школьницу в силу возраста судить не смогут. По делу она проходила в качестве свидетеля. В первые месяцы ее поместили в центр для несовершеннолетних. Подробности расправы, которые она рассказывала правоохранителям, всерьез напугали следователей со стажем. После этого ее отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным «КП» - Кубань», сейчас Мария находится в Краснодарском крае, в ближайшее время станут известны результаты ее психического состояния, после чего ее отправят на лечение.

Однако до сих пор школьница не раскаивается в содеянном, более того, на своей странице в соцсетях она уверяет, что никого не ела, перекладывая вину на своего возлюбленного.

- Чем все закончится, не знаю. Никто перед нами не извинялся, поддержки никакой не было, похороны организовывали сами, спасибо помогли коллеги и друзья, - сказала «КП» - Кубань» мама убитого Александра. - Я хотела, чтобы виновный понес ответственность за содеянное, но судьба сама его наказала.

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Когда 12-летняя Мария (имя изменено - Авт.) пропала, весь Сочи был на ушах. Она еще 23 сентября в 14:00 ушла из дома, но своим родителям ничего об этом не сообщила. На связь не выходила. Мама школьницы призналась, что и раньше Маша сбегала, но всегда возвращалась обратно. Последний раз – как раз в октябре прошлого года, но тогда она сама вернулась домой спустя несколько дней (читайте далее)

Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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