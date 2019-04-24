Вице-мэр Сочи обиделся на всех и попросил уволить себя, находясь в тюрьме

После своего задержания в апреле прошлого года теперь уже точно бывший вице-мэр Сочи Мугдин Чермит написал заявление об увольнении. Надо сказать, до вчерашнего дня, 23 апреля, он по-прежнему формально занимал этот пост, вот уже больше года находясь в СИЗО.

Что побудило бывшего чиновника уйти с должности именно сейчас, неизвестно.

- Ничем он не мотивировал свое увольнение. Просто прислал заявление, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - Он находится под стражей, поэтому не принес его лично.

Только следствие по делу Чермита давно завершено и в суде разбирательство находится в активной фазе.

На скамью подсудимых Мугдин Чермит сел, так и не признав вину в инкриминируемом ему превышении должностных полномочий. А позже и вовсе отказался давать показания, в очередной раз заявляя, что не мог совершить преступления, которое ему вменяют.

- В моих действиях нет никаких отступлений от норм действующего законодательства. Я знаю, что привело меня сюда. Я знаю, что год нахожусь здесь абсолютно безвинно. Считаю, что я должен быть оправдан по всем пунктам. Больше показаний, кроме того, что я уже сказал, я давать не буду, больше выступать не хочу, если только реплики мне какие-то позволят, - сказал чиновник на одном из последних судебных слушаниях 9 апреля.

И его внезапное заявление об увольнении выглядит продолжением этой эмоциональной речи.

Напомним, после ареста чиновника его кабинет первого заместителя мэра Сочи не пустовал. Осенью прошлого года участь Мугдина Чермита постигла действующего на тот момент вице-мэра Сергей Юрина (и судя по информации на сайте мэрии, кресло по сей день закреплено за ним) и уже покинувшего на тот момент этот пост Анатолия Рыкова. По-прежнему в команде градоначальника находится и арестованный Иван Бомбергер.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кубань»,18 апреля прошлого первого вице-мэра Сочи задержали на рабочем месте. Он обвиняется в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство ООО «Родина», а также он подписал необходимые бумаги на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ООО «Ливадия».

Следствие считает, что он выдал разрешения застройщикам, зная о том, что представленная ими документация не соответствует нормативам.

В начале февраля 2019 года дело первого вице-мэра Сочи было передано в суд, который в конце того же месяца продлил Чермиту арест на полгода.

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Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений (читать далее).

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