Адвокат жены «краснодарского каннибала»: Последние 8 дней она спит в СИЗО на полу!
Краснодарский краевой суд должен был рассмотреть апелляцию Натальи Бакшеевой. Напомним, в феврале 2019 года жену «краснодарского каннибала» признали виновной в подстрекательстве к убийству 35-летней Елены Вахрушевой и приговорили к 10 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Бакшеева уверяет, что на месте преступления не была, убитую женщину, по ее словам, она никогда не видела, пока ей в суде не показали фотографии. Потому свою вину до сих пор не признает.
Наталья Бакшеева по-прежнему не признает свою вину.Фото: Евгения ХИЛЬКО
- На судебное заседание явились и обвинение, и защита. Должна была присутствовать лично и Наталья Бакшеева, она об этом просила, однако в суд ее не доставили. Нам предоставили видеоконференцсвязь из СИЗО, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Людмила Иванова. - Когда я увидела свою подзащитную, то поинтересовалась ее самочувствием. Она сказала, что ей плохо. Оказалось, что последние 8 дней Наталья спала на полу. Ее переместили в камеру, где нет спального места. Мы по этому поводу будем готовить жалобу. А к сегодняшнему рассмотрению жалобы, она просто не была готова. Ей дали минуту на сборы и даже не уведомили, куда ведут. По этой ситуации мы заявили ходатайство.
Поэтому рассмотрение жалобы, как удалось узнать «КП» - Кубань», отложено на 8 мая.
Напомним, история семьи Бакшеевых прогремела на всю страну 11 сентября 2017 года. Тогда в районе краснодарского авиагородка рабочие нашли мобильник, в памяти которого хранились селфи 35-летнего мужчины. Автора вычислили быстро - по сим-карте. А позже пробили и его адрес. Жил он, как выяснилось, вместе с женой Натальей в одной из комнат краснодарской общаги военного училища. Именно на территории «летки» и нашли страшную улику - женскую голову в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами...
- Во время обыска в общежитии военного авиационного училища следователем обнаружены части человеческого тела в солевом растворе. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные куски неизвестного происхождения, - добавляют в СУ СК по региону. - Проведенной генетической экспертизой установлено, изъятые образцы принадлежат убитой женщине.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Бакшеева сейчас рассматривают в суде.
По версии следствия, 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев вместе с женой и случайной знакомой распивал спиртное на улице Гастелло. Во время встречи женщины поссорились. Наталья Бакшеева стала давить на мужа, чтобы он наказал приятельницу. Мужчина вынул из рюкзака нож и пырнул лезвием в грудь оппонентке, а затем расчленил.
Сейчас уголовное дело в отношении «краснодарского каннибала» рассматривается в Прикубанском районном суде.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В Краснодаре задержали 35-летнего мужчину, сделавшего селфи с отрубленной рукой и головой
В полицию Краснодара обратился местный житель, который принес найденный на улице мобильный телефон. Как позже выяснилось, в памяти устройства были несколько селфи. На снимках неизвестный мужчина позирует с отрубленной рукой и головой женщины (читайте далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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