«Девочку-каннибала» из Сочи, полгода назад убившую человека, перевели в обычную школу кубанской станицы

Скандально известная история о девочке из Сочи, подозреваемой в каннибализме, получила продолжение. Напомним, в октябре прошлого года 12-летняя Мария (имя изменено — Авт.) вместе со своим парнем Аркадием Зверевым сбежала из дома. После того, как родители обратились в полицию, молодых людей нашли спустя 10 дней за почти две с половиной тысячи км от дома – в Ленинградской области. Как оказалось, 22-летнему Аркадию и 12-летней Марии негде было жить, они решили поселиться в поселке Новинка у своего нового знакомого. Ночью 3 октября между ними произошел конфликт и, по данным следствия, Аркадий зарезал хозяина дома ножом, а после отрезал голову и отрубил конечности рук. Из груди парня были вырезаны куски плоти, а голову обнаружили в печи.

Следствие предполагает, что девушка тоже принимала участие в расправе.

– Девочку допросили в качестве несовершеннолетнего свидетеля и поместили в специализированное учреждение для подростков. Сейчас проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу частей убитого, - заявил СКР в октябре прошлого года.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», сейчас Мария проживает в станице Медведовской Тимашевского района в медведовском детском доме и ходит в обычную (!) школу.

Молодой человек Марии АркадийФото: из личного архива героя публикации.

– Никто бы и не узнал, что эта девочка полгода назад вместе со своим парнем убила человека и ела его части тела, – говорят родители, чьи дети стали одноклассниками «девочки-каннибала». – Но дело в том, что, проучившись месяц в школе с нашими детьми, она стала им рассказывать подробности о той ночи 3-го октября. О том, какие на вкус мозги…

Взволнованные родители школьников обратились за объяснениями к директору школы, но та ничего пояснить не смогла. Они уверяют, что ни приказа о зачислении, ни иных документов, подтверждающих правомерность Валерии ходить в обычную школу, директор показывать не стала. Мол, личные данные, которые она разглашать не вправе.

Исполняющий обязанности главы поселения Николай Овчинников в интервью «Комсомольской правде» - Кубань» пояснил, что решения о зачислении принимает управление образования, поэтому влиять на это не в силах. О проблеме он узнал впервые от родителей, чьи дети уже месяц проучились с Валерией Яргиной.

А вот Антонина Цебулевская – директор детского дома, куда перевели девушку из-за лишения родительских прав ее сочинских родителей, – в эксклюзивном интервью рассказала, что считает девочку ни в чем не виновной:

– Это абсолютно нормальный ребенок, у нее нет никаких отклонений. Почему она не может ходить в школу? Все сейчас очерняют ее, говорят неправду, якобы она рассказывает всем о вкусе человеческого мяса, говорит в подробностях об убийстве. Она никого не убивала! Я знаю, что дети сами подходят к ней и начинают расспрашивать.

В детдом ее определили после лишения родительских прав\ФОТО:Виталий КАРНАУХ

В станице Медведовской Антонина Цебулевская известна как человек, не берущий в детский дом «кого попало».

– Она по всей стране отбирает самых хороших и порядочных ребят, – уверяют родители школьников. Но каким образом к ней попала Мария и почему Антонина Григорьевна уверена в ее невиновности – вопрос, ответ на который дать не может никто.

Как писала «КП»-Кубань», в Сочи Мария училась в коррекционном классе. В ее соцсетях можно найти странные сообщения о смерти, фотографии с кровью. А популярный паблик «Вконтакте» «Злой школьник» и вовсе писал, что после происшествия девочка «содержится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и наблюдается у психиатров. Врачи отмечают хороший аппетит и сон, а также говорят, что у школьницы налицо признаки шизофрении: агрессивное поведение при хорошем аппетите и хорошем сне».

К слову, документы о нормальном состоянии девочки, которые ей якобы и позволяют ходить в обычную школу, директор детдома предоставить не смогла. Говорит, что это личные данные.

Тем временем родители, чьих детей уже успела запугать Мария, мириться с положением не собираются:

– Если в понедельник она придет в школу, мы заберем своих детей. И не будем их водить до тех пор, пока ее не переведут в другое учреждение, в какое – пусть сами решают. Хотя бы на домашнее обучение ее перевели. Конечно, это не отменяет того, что она все же будет находиться в обществе детей-детдомовцев, но это уже проблемы исключительно директора. Из-за этой жуткой истории становится и самим страшно, не то, что детям.

В этой школе Мария проучилась месяц\ФОТО:Виталий КАРНАУХ

Под следствие за соучастие в убийстве «девочка-каннибал» попасть не может, так как является несовершеннолетней. Но если Марию перевели в обычный детский дом, означает ли это, что в преступлении девочка замешана не была? Тогда откуда столь откровенные познания во вкусе частей человеческих тел?