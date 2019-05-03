«Девочку-каннибала» из Сочи переведут на индивидуальное обучение с 6 мая

В октябре прошлого года 12-летняя Мария (имя изменено — Авт.) вместе со своим парнем Аркадием Зверевым сбежала из дома в Ленинградскую область. Они остались в поселке Новинка у своего знакомого. Ночью 3 октября между ними произошел конфликт и, по данным следствия, Аркадий зарезал хозяина дома ножом, а после отрезал голову и отрубил руки. Из груди парня вырезал куски плоти, а голову обнаружили в печи. Пока идет следствие, девочку поселили в учреждение для подростков.

Девушка сбежала из дома в СочиФото: из личного архива героя публикации.

Мария живет в станице Медведовской Тимашевского района в детдоме и месяц ходит в обычную школу. Никто об инциденте не знал до тех пор, пока одноклассники девочки не начали с ней общаться. Она им рассказывала подробности ночи 3 октября и какие на самом деле на вкус человеческие мозги. После этого родители стали возмущаться, мол, уберите ее из станицы.

Аркадий умер в СИЗО при попытке суицида\ФОТО: из личного архива героя публикации

Чтобы разобраться, 3 мая в станицу на встречу приехал глава Тимашевского района Андрей Палий с начальником управления образования Светланой Проценко и замом по соцвопросам Еленой Мальченко. Там же присутствовала администрация школы №2, глава администрации Медведовского поселения Николай Овчинников и директор детдома Антонина Цыбулевская. Собрание прошло в актовом зале школы, туда пришли около 100 человек. Это родители всех учеников школы.

В этой школе Мария проучилась месяц\ФОТО: Виталий КАРНАУХ

- Мой ребенок после общения с этой девочкой боится в школу ходить, это нормально? – говорит одна из родительниц. – Мы требуем убрать ее из станицы. Перевести в другое заведение подальше от наших детей.

Народ требовал, чтобы с понедельника ее не было в школе, иначе они оттуда заберут своих детей. Но не все хотели убрать девочку из станицы. Кто-то согласился на индивидуальное обучение в детдоме.

- Я вас услышал, с 6 мая Мария будет учиться в детдоме, к ней станут приходить учителя из школы №2, - говорит Андрей Палий, глава Тимашевского района.

Антонина Цебулевская – директор детского дома, куда перевели девушку из-за лишения родительских прав ее сочинских родителей, рассказала, что считает Марию ни в чем не виновной.

В детдом ее определили после лишения родительских прав\ФОТО: Виталий КАРНАУХ

– Это абсолютно нормальный ребенок, у нее нет никаких отклонений. Почему она не может ходить в школу? Все сейчас очерняют ее, говорят неправду, якобы она рассказывает всем о вкусе человеческого мяса, говорит в подробностях об убийстве. Она никого не убивала! Я знаю, что дети сами подходят к ней и начинают расспрашивать.

В станице Медведовской Антонина Цебулевская известна как человек, не берущий в детский дом «кого попало».