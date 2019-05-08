Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жене «краснодарского каннибала»

С решением Фемиды Наталья Бакшеева была не согласна ровно с того момента, как услышала приговор. Сразу после оглашения жена «краснодарского каннибала», которую признали виновной в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней Елены Вахрушевой, сказала адвокату, что намерена подавать жалобу.

Останки Елены правоохранители собирали буквально по кусочкам.

И вот спустя два месяца Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по громкому делу.

- К сожалению, нашу жалобу не удовлетворили. Суд оставил без изменений приговор моей подзащитной, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Натальи Бакшеевой Людмила Иванова из зала суда.

Напомним, ранее Наталью Бакшееву признали вменяемой. Дело ее слушалось в закрытом режиме. 4 февраля присяжные вынесли свой вердикт. По мнению коллегии, женщина виновна в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины.

Суд установил, что Наталья приревновала мужа к новой знакомой.

В суде Бакшееву защищали сразу три адвоката, однако добиться оправдательного приговора им так и не удалось. Наталья получила 10 лет в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы.

Свою вину Наталья Бакшеева так и не признала. Она уверяет, что на месте преступления не была, убитую женщину, по ее словам, она никогда не видела, пока ей в суде не показали фотографии.

Напомним, по данным следствия, супруги Бакшеевы причастны к убийству женщины. 8 сентября 2017 года парочка решила выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Приняв на грудь, Наталье показалось, что собутыльница оказывает ее мужу знаки внимания. Наталья задумала убить возможную соперницу. С Еленой потребовала расправиться мужа. Дмитрий, схватив нож, дважды ударил знакомую в грудь. Далее он расчленил погибшую.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Бакшеева сейчас рассматривают в суде.

- Во время обыска в общежитии военного училища обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе (Дмитрий положил голову в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась, и поставил в старом офицерском общежитии под лестницу - Авт.), - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Кроме того, на кухне найдены остатки пищи и замороженные мясные части. Согласно генетической экспертизе образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на территории училища также обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

Сейчас уголовное дело в отношении «краснодарского каннибала» рассматривается в Прикубанском районном суде.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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