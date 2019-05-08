2019-05-08T10:22:10+03:00
Происшествия

Директор цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, не смог обжаловать приговор

В колонии общего режима он все-таки проведет один год [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Андрей Манучарян по-прежнему не признает свою вину.Андрей Манучарян по-прежнему не признает свою вину.
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Приговор директору цирка шапито, в котором на 4-летнюю Ксюшу напала львица, вынесли еще в феврале. Доказательства его вины, собранные следствием, были признаны исчерпывающими. Суд Успенского района отправил Андрея Манучаряна в колонию общего режима на один год. Также удовлетворены исковые требования прокурора на сумму 2,5 миллиона рублей.

Андрей Манучарян приговор решил обжаловать, более того, семья Митюковых - родители Ксюши - попросили суд не лишать директора цирка свободы, именно потому, что подсудимый оказывает материальную помощь.

Но в итоге Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор без изменений.

- В апелляции защита Манучаряна просила переквалифицировать его действия на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и снизить размер компенсации морального вреда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края. - Однако краевой суд согласился с мнением прокурора и оставил жалобу без удовлетворения.

Приговор уже вступил в законную силу.

Исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

Исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

Напомним, инцидент случился 28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными. Хищница по кличке «Кети» сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на четырехлетнюю Ксюшу Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места.

В итоге мужчина не смог удержать льва, который набросился на 4-летнего ребенка. У малышки была открытая черепно-мозговая травма, поврежден лицевой нерв. Это правоохранители квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Известно, что директор цирка Андрей Манучарян также дрессировал ту самую разъяренную львицу. Человек в цирковых кругах достаточно известный - на манеже он уже 38 лет, вместе с ним вступают еще жена и сын.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, предъявили иск в пять миллионов рублей

Иск в пять миллионов рублей за моральные и физические страдания ребенка предъявила прокуратура Краснодарского края. Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского на Кубани, обернулся реанимацией (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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