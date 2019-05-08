Директор цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, не смог обжаловать приговор

Приговор директору цирка шапито, в котором на 4-летнюю Ксюшу напала львица, вынесли еще в феврале. Доказательства его вины, собранные следствием, были признаны исчерпывающими. Суд Успенского района отправил Андрея Манучаряна в колонию общего режима на один год. Также удовлетворены исковые требования прокурора на сумму 2,5 миллиона рублей.

Андрей Манучарян приговор решил обжаловать, более того, семья Митюковых - родители Ксюши - попросили суд не лишать директора цирка свободы, именно потому, что подсудимый оказывает материальную помощь.

Но в итоге Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор без изменений.

- В апелляции защита Манучаряна просила переквалифицировать его действия на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и снизить размер компенсации морального вреда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края. - Однако краевой суд согласился с мнением прокурора и оставил жалобу без удовлетворения.

Приговор уже вступил в законную силу.

Исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

Напомним, инцидент случился 28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными. Хищница по кличке «Кети» сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на четырехлетнюю Ксюшу Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места.

В итоге мужчина не смог удержать льва, который набросился на 4-летнего ребенка. У малышки была открытая черепно-мозговая травма, поврежден лицевой нерв. Это правоохранители квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Известно, что директор цирка Андрей Манучарян также дрессировал ту самую разъяренную львицу. Человек в цирковых кругах достаточно известный - на манеже он уже 38 лет, вместе с ним вступают еще жена и сын.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

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