Пропавшего 13 дней назад мальчика в Мостовском районе заметили в Ростове

Все, кто следит за поисками 9-летнего Богдана Кривко, верят, что мальчик жив. Потому не опускают руки и продолжают помогать следствию. Кто-то рассылает ориентировки в Сети, а кто-то - расклеивает объявления в своих городах.

Напомним, Богдан Кривко пропал днем 10 мая. В 14:00 он шел по улице Богатырской в станице Баговской Мостовского района в сторону дома на улице Центральной. А дальше данные расходятся. Одни местные жители говорят, что заметили мальчика около магазина в центре станицы. Другие уверяют, что видели Богдана на окраине Баговской одного.

- Когда шли активные поиски, я посоветовала поисковикам проверить друзей мальчика, которые могли с ним расправиться, как с моим сыном. Но проверка не дала результатов, - рассказывает «КП» - Кубань» мама убитого сверстниками 10-летнего подростка Ирина. - Местные жители рассказывали о шакалах и волках, которые периодически бродят по станице. Правда, днем да еще и в центре станицы они никогда не нападали. Сами местные криков ребенка не слышали. Заблудиться Богдан точно не мог, его, скорее всего, увезли. Там же неподалеку база отдыха. Камер в станице я не увидела, так что отыскать автомобиль, будет очень сложно.

С момента, когда мальчик последний раз выходил на связь с родными, прошло 13 дней. Школьник может находиться, где угодно, в том числе, и в соседних регионах, например, в Ставропольском крае или Ростовской области. В окрестностях станицы Баговской не нашлось ничего из личных вещей Богдана, никаких свидетельств о том, куда он мог направиться, да и собака не могла «взять» его след. Поэтому предположение, что школьник - за пределами края, имеет место быть.

Накануне по ориентировке, которую сейчас распространяют добровольцы, один из жителей Ростова сообщил, что возможно видел похожего на Богдана мальчика в своем городе. Об этом он написал на форуме, где распространяется информация о поисках школьника. Правда, правоохранителям официально об этом мужчина не заявил.

- К нам такой сигнал тоже не поступал. Но мы ждем любых известий от людей. Мальчик может быть, где угодно. Потому просим всех неравнодушных быть внимательными, - сказал «КП» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Ростове-на-Дону Роман Рыбалкин.

Именно эту ориентировку рассылают все неравнодушные люди.

ВАЖНО!

Приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, на груди красный рисунок, темно синие спортивные штаны, темно-синие кеды.

Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

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