Пропавшего в Мостовском районе 9-летнего мальчика объявили в федеральный розыск

Почти месяц родные исчезнувшего 9-летнего школьника не находят себе место. Напомним, Богдан Кривко пропал днем 10 мая. В 14:00 он шел по улице Богатырской в сторону дома на улице Центральной. А дальше данные расходятся. Одни местные жители говорят, что заметили мальчика около магазина в центре Баговской в Мостовском районе. Другие уверяют, что видели мальчика на окраине станицы одного.

Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС. Обследовались заросли кустарника, проходились все тропки с примятой травой, разгребались встречавшиеся кучи мусора. Поисковики даже обошли захоронения на кладбище станицы Баговской на предмет следов раскопок. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось. Подросток как в воду канул.

Активную стадию поиска приостановили, но продолжили расклеивать ориентировки о пропаже мальчика.

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Накануне стало известно, что Богдана объявили в федеральный розыск. А 500 казаков-добровольцев снова отправится в Мостовской район на поиски школьника.

- В качестве добровольцев вызвались казаки Лабинского, Курганинского, Апшеронского, Мостовского, Белореченского, Армавирского районных обществ и Майкопского казачьего отдела, - сообщают в Кубанском казачьем войске. - 11 июня казаки отправятся в Мостовской район, где будут определены направления работы. Группировку возглавит заместитель атамана Валерий Ефремов.

Именно эту ориентировку рассылают все неравнодушные люди.

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Приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, на груди красный рисунок, темно синие спортивные штаны, темно-синие кеды.

Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

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