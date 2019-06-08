Анастасия Волочкова села на шпагат в клетке, поднятой в небо

Анастасия Волочкова все-таки приехала в Анапу. После скандала с ее выступлением на открытии курортного сезона, она решила не обижаться на чиновников, а порадовать поклонников своим творчеством. Все-таки для них танцует и поет.

Юные поклонники Волочковой выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с нейФото: Пауль ГУРИН

Напомним, в мэрии курорта 8 июня запланировано открытие купального сезона. По такому случаю в городе пройдет праздничный концерт, на который сначала и позвали балерину (и даже собирались выделить на ее выступление 600 тысяч рублей из муниципального бюджета), а потом мэр Анапы заявил, что за Волочкову платить не будет и отказал приме в визите. А когда пошла шумиха в СМИ, в мэрии города сообщили, что Анастасия Волочкова все-таки приедет на курорт и выступит перед зрителями.

Сама же Анастасия Волочкова в интервью "Комсомолке" рассказывала, что собиралась приехать в Анапу за свой счет, что о деньгах, тем более о бюджетных, речь даже не шла. К тому же на следующий день после открытия сезона в Городском театре Анапы был запланирован ее спектакль, который королева шпагатов поставила вместе с цирковым режиссером Николаев Челноковым. Билеты на шоу "Балерина и клоун" уже даже были в продаже.

Но в итоге прима ступила на анапскую землю, скандал замяли.

В аэропорту Анапы, куда Настя прилетела прямым рейсом из Москвы, балерину встречали с огромным букетом ее любимых белых роз.

volochkova_art Анапа встретила нас солнцем, теплом и моими любимыми белыми розами с украшением: Анапа любит Вас Бесконечно приятно и трогательно! Мчим на репетицию в Городской театр. Со светлым сердцем.

- Бесконечно приятно и трогательно, - сообщила своим подписчикам в Инстаграмме Волочкова, выгрузив снимок из аэропорта.

Настя репетируетФото: Пауль ГУРИН

Поселившись в небольшой уютной гостинице и даже не отдохнув, балерина помчалась в театр на репетицию. Правда, перед этим заглянула в ресторан отеля.

- В ресторане предложили обед. Я не ем, когда работаю, но весь персонал с таким вниманием и добротой отнесся ко мне, что я не смогла отказаться от чашечки бульона, - написала Анастасия в своем Инстаграм.

Волочкова на анапской сценеФото: Пауль ГУРИН

И потом, до позднего вечера, без ужина и перекусов, балерина репетировала свои номера, перебегая из одной площадки на другую. Со сцены гортеатра (здесь 9 июня пройдет спектакль "Балерина и клоун") на Театральную площадь (8 июня именно здесь Волочкова выступит на открытии сезона). На следующий день Анастасия Волочкова проснулась рано утром и снова поехала в театр на репетицию. Подготовиться ей нужно было сразу к двум выступлениям - первое пройдет 8 июня на Театральной площади Анапы, где Настя выступит на открытии сезона. Второе уже на сцене гортеатра с шоу "Балерина и клоун" 9 июня в 17:00.

Николай Челноков рассказывает Насте, как вести себя в клетке в небеФото: Пауль ГУРИН

Такого шоу, которое Волочкова представит зрителям, Анапа точно еще не видела. Балерина взлетит в небо в золотой клетке и порадует публику своими знаменитыми шпагатами! На репетицию этого номера Настя позвала и "Комсомолку".

Настя Волочкова в золотой клеткеФото: Пауль ГУРИН

А сотни зрителей, которые окружили городскую площадь пока Волочкова репетировала, пришли без приглашения. Прохожие, как только увидели звезду на сцене, останавливались, чтобы посмотреть на нее. А некоторым даже удалось взять у знаменитой танцовщицы автограф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713588" frameborder="0"></iframe> Анастасия Волочкова делает шпагат в небе.Ольга СУХОВА

И конечно же - шпагат!Фото: Пауль ГУРИН

- В этом спектакле вы увидите совершенно другую Волочкову, - рассказал режиссер постановки Николай Челноков. Он уже не раз представлял анапской публике свои номера на открытии сезона, а вот с Волочкой подготовил спектакль впервые. - Не ту, о которой пишут скандальные вещи, а нежную, хрупкую и сильную! Да что я вам рассказываю, смотрите сами.

Волочкова в небе над АнапойФото: Пауль ГУРИН

В это время Анастасия Волочкова уже танцевала в огромной золотой клетке в небе над Анапой. И конечно же показала свой знаменитый шпагат! По задумке режиссера, к публике балерина спускается с неба. На манипуляторе клетку, в которой находится Настя, опускают с высоты девятиэтажного дома.

Настя в небе над АнапойФото: Пауль ГУРИН

- Я очень боюсь высоты, боюсь летать в самолете и этот номер - настоящее испытание, - призналась Анастасия Волочкова, когда клетку с ней опустили на землю и она закончила в ней танцевать. - Но я люблю своего зрителя, хочу порадовать его, поэтому прохожу все эти испытания.

Анастасия Волочкова в клеткеФото: Пауль ГУРИН

Публика, которая собралась посмотреть на репетицию Волочковой, аплодировала смелости Насти.

Ну и еще знаменитый шпагатФото: Пауль ГУРИН

- Браво! - кричали зрители со всех концов площади, возле которой на сцене и происходило действо.

Все время, которое Настя будет находиться в клетке, она будет танцеватьФото: Пауль ГУРИН

А Волочкова снова поднялась вверх в золотой клетке и снова оттачивала па в ней. Уйдет прима со сцены так же, как и появится - по воздуху. Только не в клетке, а в карете, которую тоже поднимут на огромную высоту.

Настя в клетке танцует без страховкиФото: Пауль ГУРИН

- То, что вы сейчас видели, это небольшая часть из спектакля, который мы с Николаем Челноковым впервые представим 9 июня в своем шоу "Балерина и клоун", - рассказала "КП" Анастасия Волочкова. - Пользуясь случаем, хочу пригласить на премьеру спектакля всех анапчан и гостей города. Мы поставили его всего за две недели и специально для Анапы. И все это время работали над спектаклем без выходных.

В этой карете Волочкова поднимется в воздухФото: Пауль ГУРИН

В нем девочка Маша Огинская - ученица одной из балетных школ Москвы и праправнучка композитора, написавшего известный полонез, играет маленькую Волочкову.

- Она так на меня похожа, - говорит Настя. - А еще на сцену вместе со мной выйдут и ученики танцевальных школ Анапы. Мы, когда приехали и увидели этих замечательных ребят, позвали их танцевать с нами. Так что 50 юных жителей Анапы тоже станут участниками этого волшебного спектакля.

И хотя перерывов между репетициям в Анапе у балерины нет, отдыхает прима лишь поздно вечером. После насыщенного трудового дня Волочкова отправилась на морскую прогулку на белоснежной яхте.

На закате

Балерину пригласили ее анапские друзья и отказываться от нее королева шпагатов не стала. И на фоне потрясающих морских закатов Настя села в шпагат прямо на корме корабля, прямо как в той своей знаменитой мальдивской фотосессии. Кстати, шпагат Волочковой даже попал в Книгу рекордов России.

Анастасия Волочкова вохитилась анапским закатом

А уже на следующий день, в перерыве между репетициями, Настя решила выкроить час, чтобы в очередной раз побороть свой страх высоты. Перед тем, как выйти на сцену на открытии курортного сезона, балерина собирается прокатиться на самом большом в городе колесе обозрения в парке Джунглей.