В Анапе спустя девять месяцев нашли краснодарца, который ходит на цыпочках

- Нашелся, жив! - это долгожданное сообщение от поискового отряда «Лиза Алерт» ждут сотни неравнодушных людей, которые помогают распространять сообщения о поисках людей.

Кого-то удается разыскать в течение нескольких дней, иногда на поиски человека уходят месяцы. Но, к счастью, еще одного парня удалось найти, что важно - живым.

Сообщение о том, что 31-летний Николай Заводянский пропал, появилось еще осенью прошлого года. 30 сентября парень вышел из дома на улице Северной, но так и не вернулся. На связь не выходил. Родные бросились на его поиски, сообщили о пропаже поисковикам и волонтерам. Особая примета Николая - он ходит на цыпочках.

И вот 26 июня, спустя девять долгих месяцев, парня нашли, причем не в родном городе, а почти за 200 километров от Краснодара - в Анапе.

«Комсомольская правда» - Кубань» связалась с родной сестрой Николая, чтобы узнать, как удалось выйти с ним на связь.

- С братом все в порядке, он не болеет, не пострадал. Помощь ему не требуется, - рассказывает «КП» - Кубань» Полина. - Найти Колю удалось благодаря коллеги мамы. Она ездила к родственникам в Анапу. Во время прогулки заметила его. Брат стоял около фонтана у торгового центра, просил милостыню.

Сообщение женщины тут же передали волонтерам поискового отряда, а также правоохранителям. Спустя 3 дня Николай был уже дома.

- Почему потерялся не рассказывал, но заверил, что ничего с ним не случилось, все было хорошо. Память не терял, - добавляет Полина.

Волонтеры «Лизы Алерт» благодарят всех за помощь в поисках и просят всех неравнодушных быть внимательными на улицах. Не исключено, что рядом с вами находится тот, кого очень ждут дома.

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