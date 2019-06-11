В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к пропаже 9-летнего мальчика

В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к исчезновению 9-летнего Богдана Кривко. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ласунов в своем Инстаграм.

Личность женщины пока не установлена. Однако был составлен композиционный фотопортрет, который сейчас распространяют в Сети.

- Лицо удалось нарисовать по данным очевидцев, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах. - Несколько очевидцев сказали, что за день до пропажи, видели мальчика с этой женщиной. Точный возраст ее назвать не смогли.

Напомним, Богдан Кривко исчез днем 10 мая. В 14:00 он шел по центру станицы в сторону дома, но внезапно пропал. Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось.

Богдана разыскивали с 10 мая.

Спустя месяц после пропажи школьника сотрудники МЧС, пожарные, военнослужащие, полицейские, казаки и просто неравнодушные жители снова собрались, чтобы обследовать местность. По официальным данным, пока поиск результатов не дал.

ВАЖНО!

Любую информацию, касающуюся разыскиваемой женщины, просьба сообщать по телефону 8 (861) 925-10-02 или 020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего в Мостовском районе 9-летнего мальчика объявили в федеральный розыск

Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС (читайте далее)

«Поиски не прекращаем ни на минуту»: В Мостовском районе девятые сутки ищут мальчика

Спасатели вместе с добровольцами прочесывают местность в поисках мальчика. Причем обследуют не только станицу, но огромные территории вокруг, расширяя зону наблюдений и перепроверяя уже изученные места. Но пока безуспешно, ребенок, как в воду канул. Телефон его выключен (читайте далее)

Брошены все силы: Пропавшего в Мостовском районе мальчика ищут с вертолетов

Богдана Кривко уже пятые сутки ищут сотни людей. Полицейские, спасатели, казаки. Неравнодушные люди собирают провиант и спецодежду, отпрашиваются с работы и приезжают в станицу Баговскую Мостовского района, чтобы помочь в поисках. Но пока хороших новостей нет - мальчика не нашли (читайте далее)

"Ушел и не вернулся": Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика на Кубани

9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел, когда вышел из дома (читайте далее)