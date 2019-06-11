В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к пропаже 9-летнего мальчика
В Мостовском районе разыскивают женщину, которая может быть причастна к исчезновению 9-летнего Богдана Кривко. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ласунов в своем Инстаграм.
Личность женщины пока не установлена. Однако был составлен композиционный фотопортрет, который сейчас распространяют в Сети.
- Лицо удалось нарисовать по данным очевидцев, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах. - Несколько очевидцев сказали, что за день до пропажи, видели мальчика с этой женщиной. Точный возраст ее назвать не смогли.
Напомним, Богдан Кривко исчез днем 10 мая. В 14:00 он шел по центру станицы в сторону дома, но внезапно пропал. Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось.
Богдана разыскивали с 10 мая.
Спустя месяц после пропажи школьника сотрудники МЧС, пожарные, военнослужащие, полицейские, казаки и просто неравнодушные жители снова собрались, чтобы обследовать местность. По официальным данным, пока поиск результатов не дал.
ВАЖНО!
Любую информацию, касающуюся разыскиваемой женщины, просьба сообщать по телефону 8 (861) 925-10-02 или 020.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшего в Мостовском районе 9-летнего мальчика объявили в федеральный розыск
Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС (читайте далее)
«Поиски не прекращаем ни на минуту»: В Мостовском районе девятые сутки ищут мальчика
Спасатели вместе с добровольцами прочесывают местность в поисках мальчика. Причем обследуют не только станицу, но огромные территории вокруг, расширяя зону наблюдений и перепроверяя уже изученные места. Но пока безуспешно, ребенок, как в воду канул. Телефон его выключен (читайте далее)
Брошены все силы: Пропавшего в Мостовском районе мальчика ищут с вертолетов
Богдана Кривко уже пятые сутки ищут сотни людей. Полицейские, спасатели, казаки. Неравнодушные люди собирают провиант и спецодежду, отпрашиваются с работы и приезжают в станицу Баговскую Мостовского района, чтобы помочь в поисках. Но пока хороших новостей нет - мальчика не нашли (читайте далее)
"Ушел и не вернулся": Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика на Кубани
9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел, когда вышел из дома (читайте далее)
Поиски Богдана Кривко в Мостовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»