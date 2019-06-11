В Мостовском районе 1000 человек снова прочесывают местность в поисках 9-летнего мальчика

В станице Баговской Мостовского района снова многолюдно. Казаки сотрудники МЧС, пожарные, военнослужащие, полицейские и просто неравнодушные жители. 1000 человек спустя месяц после пропажи 9-летнего Богдана Кривко вновь собрались, чтобы обследовать местность.

Напомним, школьник исчез днем 10 мая. В 14:00 он шел по центру станицы в сторону дома, но внезапно пропал. Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС. Обследовались заросли кустарника, проходились все тропки с примятой травой, разгребались встречавшиеся кучи мусора. Поисковики даже обошли захоронения на кладбище станицы Баговской на предмет следов раскопок. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось.

Фото: Кубанского казачьего войска.

Однако надежда отыскать Богдана все еще есть. 11 июня было решено, буквально по квадратам, еще раз прочесать станицу, поговорить с местными жителями, повторно осмотреть заброшенные дома для получения дополнительной информации о возможном местонахождении мальчика. Не исключено, что следы пропажи Богдана могут обнаружиться именно сейчас.

Казаки обследуют заросли кустарника, проходят все тропки с примятой травой. Фото: Кубанского казачьего войска.

Поиски идут в самой станице и за ее пределами.

Особое внимание уделяют заброшенным домам. Фото: Кубанского казачьего войска.

- Поисковой операцией руководит заместитель главы краевого управления СКР Андрей Маслов, - пояснил заместитель атамана Кубанского казачьего войска Валерий Ефремов. - Поиски будут идти весь световой день до 20:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714158" frameborder="0"></iframe> Поиски Богдана Кривко в Мостовском районе.

ВАЖНО!

Приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, на груди красный рисунок, темно синие спортивные штаны, темно-синие кеды.

Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего в Мостовском районе 9-летнего мальчика объявили в федеральный розыск

Поиск сына родители начали сразу после того, как у ребенка оказался выключен телефон, а сам Богдан не вернулся домой. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Искали школьника сотни людей - полицейские, спасатели, казаки. Богдана искали и с высоты - над станицей и по округе кружил вертолет МЧС (читайте далее)

«Поиски не прекращаем ни на минуту»: В Мостовском районе девятые сутки ищут мальчика

Спасатели вместе с добровольцами прочесывают местность в поисках мальчика. Причем обследуют не только станицу, но огромные территории вокруг, расширяя зону наблюдений и перепроверяя уже изученные места. Но пока безуспешно, ребенок, как в воду канул. Телефон его выключен (читайте далее)

Брошены все силы: Пропавшего в Мостовском районе мальчика ищут с вертолетов

Богдана Кривко уже пятые сутки ищут сотни людей. Полицейские, спасатели, казаки. Неравнодушные люди собирают провиант и спецодежду, отпрашиваются с работы и приезжают в станицу Баговскую Мостовского района, чтобы помочь в поисках. Но пока хороших новостей нет - мальчика не нашли (читайте далее)

"Ушел и не вернулся": Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика на Кубани

9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел, когда вышел из дома (читайте далее)