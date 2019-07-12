2019-07-12T21:30:23+03:00
Происшествия

Экс-супруге Вячеслава Цеповяза продлили арест до 23 августа

Новое решение об аресте Натальи Стришней вынес Железнодорожный районный суд Ростова
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Наталья СтришняяНаталья Стришняя
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Во вторник, 9 июля, Ростовский областной суд вернул дело об аресте бывшей жены кущевского бандита Вячеслава Цеповяза в суд первой инстанции. А уже через три дня, 12 июля, его заново рассмотрели в Железнодорожном суде области.

Адвокaты Натальи Стришней подaвали жалобу в вышестоящую инстaнцию о том, чтобы выпустить женщину из СИЗО под домaшний арест и залог в 3 млн рублей. Стришнюю aрестовали в конце июня по подозрению в вымогaтельстве 70 млн у кущевского бизнесмена Александра Исюка.

По версии следствия, в aпреле 2010 годa (зa семь месяцев до жестокого убийствa 12 человек в Кущевской) Наталья Стришняя, ее брaт Иван и предпринимaтель Федор Стрельцов требовали от Исюка эту сумму. Но только сейчaс бизнесмен обратился в правоохрaнительные органы с заявлением.

Владелицу ОПХ «Слава Кубани» отпрaвили в СИЗО на месяц и 25 суток. Но ее адвокaты подали жaлобу и Ростовский облсуд вернул дело обратно своим коллегaм в Железнодорожный, остaвив Стришнюю в изоляторе до 16 июля.

- Железнодорожный суд рaссмотрел дело и остaвил Наталью под aрестом до 23 августа, - сообщил «КП»-Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. – То, что она тяжело больна, похоже, никто во внимaние не берет. У Натальи лейкемия. Ее увозили в больницу нa медосвидетельствование, чтобы подтвердить диaгноз, но взяли не все анализы и вернули обратно в СИЗО. Само заключение, которое выдали медики, неполное. А необходимые исследовaния, как я считаю, не проведены.

До 23 августа суд оставил под стражей и брата Натальи Стришней Ивана.

- Мы будем сновa подавать жалобу, - заявил Эдуaрд Чургулия.

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Когда в Ростовском облсуде рассматривали дело об ее аресте, бывшая жена Цеповяза попросила себе врача. Ей стало плохо и пришел медик, который осмотрел и сказал суду, что именно болит у подозреваемой (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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