Катя без Бентли: краснодарские приставы арестовали иномарку светской львицы за задолженность

Черная полоса в жизни Катрин Атаевой-Добришман, более известная краснодарцам как «Катя Бентли», не заканчивается. Пару недель назад скандально известную владелицу элитного отеля в Краснодаре признали виновной за угрозу убийством краснодарского судьи. Разбирательства начались после записи Катрин у себя на странице в соцсети, где она ругалась на одного из служителей Фемиды.

Суд назначил Катрин Атаевой-Добришман штраф в размере 200 тысяч рублей, затем уменьшил сумма до 150 тысяч рублей. Сама же Катрин непристойные ролики, где она угрожает судье убийством, удалила.

А теперь женщина лишилась еще и своей любимой красной иномарки. Bentley Continental GT Speed отправился на парковку кредитного учреждения. Как оказалось, у Катрин Атаевой-Добришман накопилась крупная задолженность по кредиту, который был взят под залог знаменитого красного Bentley. Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о долге в 3 миллиона рублей.

Авто приставы обнаружили на одной из улиц города и сразу же арестовали. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

- Было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу банка крупной задолженности, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Согласно требованию исполнительных документов, представители закона обязаны взыскать сумму долга путем обращения взыскания на заложенное имущество, а именно на иномарку.

Силой машину отбирать не пришлось. Когда приставы обнаружили иномарку на одной из улиц Краснодара, то составили акт описи и арестовали авто. После чего передали его представителю кредитной организации. Так что теперь Катя без Bentley. Правда, вернуть свою ласточку женщина может, если в течение месяца погасит свой долг.

Напомним, в 2018 году женщина прославилась тем, что припарковала свой элитный автомобиль на пешеходном переходе возле правительства края и как ни в чем не бывало отправилась по своим делам. Затем Катрин устроила дебош в полиции с матом и привычными для нее угрозами.

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