2019-07-29T12:09:23+03:00
Общество

Судья, учинившая драку на улице, продолжит работать

Служительнице Фемиды из Динского районного суда Краснодарского края Светлане Дубовик сделали предупреждение за проступок
Евгения ОСТРАЯ
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Светлана Дубовик. Скриншот сделан с того самого видео, где судья бьет местную жительницу по лицуСветлана Дубовик. Скриншот сделан с того самого видео, где судья бьет местную жительницу по лицу
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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края определилась с наказанием служительнице Динского районного суда Светлане Дубовик.

- Утверждено заключение комиссии. За совершение дисциплинарного проступка к ответственности привлечена С.А. Дубовик, - гласит итоговый документ. - На нее наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Таким образом, судья, учинившая драку на улице, продолжит осуществлять правосудие. Судя по информации на сайте Динского районного суда, сейчас в производстве Светланы Алексеевны Дубовик находится сразу несколько дел.

Судья из Краснодарского края учинила драку на улице.соцсети

Между тем, дисциплинарное производство в отношении судьи возбудили в мае. Светлана Дубовик – та самая служительница Фемиды, которая ударила жительницу станицы Динской Людмилу Пономаренко. Женщине удалось зафиксировать это на видео и распространить в соцсетях.

Скандал между ними разгорелся из-за оставленной в тупике машине. Еще 18 мая ко двору Людмилы Помомаренко подъехала белая иномарка. За рулем – мужчина, рядом с ним – его спутница, та самая судья Светлана Дубовик. Водитель начал сигналить и хозяйка дома выскочила на улицу.

- Он хотел проехать к реке, но не мог, так как там стояла машина. А у меня не было ключей от этого автомобиля, и я так и сказала ему, - объясняла Людмила Пономаренко. - Но оба – и водитель и пассажирка начали ругаться и топать ногами. Я достала мобильник и начала снимать их на видео.

Светлана Дубовик ударом в лицо попыталась ее «убедить» отказаться от видеосъемки. Позже девушка обратилась с официальным заявлением в полицию.

Напомним, после того, как о конфликте между судьей и местной жительницей рассказали журналисты, квалификационная коллегия возбудила дисциплинарное производство. Правда, решение по нему откладывалось несколько раз из-за болезни Светланы Дубовик. В сети даже появлялась информация, что судья подала в отставку, но увольнять ее в итоге никто не стал.

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Алексей Шевченко понял, что погорячился, и направил жалобу в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с требованием восстановиться хотя бы в статусе судьи в отставке. Как известно, такой «спящий режим» у судей щедро оплачивается государством, словно тот в поте лица продолжает трудиться на благо правосудия (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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